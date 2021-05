96 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, iets boven weekgemiddelde

In Drenthe zijn er sinds gisterochtend 96 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. Dat blijkt uit de laatste update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren waren er in onze provincie 70 nieuwe besmettingen geteld.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag over de laatste zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in Drenthe op 93.

Het afgelopen etmaal werden veruit de meeste besmettingen gemeld in de gemeente Emmen (21). Daarna volgen de gemeentes Assen (11) en Coevorden (10). Ook zijn er zes nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in de gemeentes Assen (1), Emmen (3), Hoogeveen (1) en Midden-Drenthe (1). Er zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe overlijdens doorgegeven.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 19-05-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1360 (+9) 7 20 Assen 3627 (+11) 66 (+1) 15 Borger-Odoorn 1528 (+5) 31 15 Coevorden 2779 (+10) 56 31 Emmen 8904 (+21) 160 (+3) 79 Hoogeveen 4404 (+9) 73 (+1) 41 Meppel 2285 (+3) 32 26 Midden-Drenthe 1981 (+7) 34 (+1) 30 Noordenveld 1619 (+8) 30 26 Tynaarlo 1482 (+1) 22 24 Westerveld 929 (+6) 16 21 De Wolden 1901 (+6) 31 24 Onbekend 61 0 0

Koningsdag

De GGD in Drenthe liet vandaag weten dat er geen piek in het aantal besmettingen is geconstateerd rond Koningsdag. "We zien niets opvallends ten opzichte van andere dagen", zegt een woordvoerder.

In Amsterdam was er wel sprake van een uitbraak door het oranje feestje. Daar zijn 483 positieve meldingen vastgesteld waarvan de besmetting is gekoppeld aan Koningsdag of -nacht.

Landelijke cijfers

Sinds gisterochtend zijn landelijk 4613 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het RIVM. Dit betekent dat de uitbraak verder afneemt.

In de afgelopen zeven dagen zijn 33.354 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4765 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 11 maart. Het gemiddelde daalt voor de tiende achtereenvolgende dag.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vijftien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het een tijdje voordat dit is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 89 sterfgevallen geregistreerd, het laagste aantal sinds 6 oktober.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van net iets minder dan 17.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen daalt steeds sneller. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noteerde vandaag een afname van 147 patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari.

In totaal liggen nu nog 2002 mensen in het ziekenhuis met covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. De meesten liggen op verpleegafdelingen. Daar daalde het aantal patiënten het snelst, met 138. Op de intensive cares (ic's) zijn nu nog 637 coronapatiënten opgenomen, 9 minder dan een dag eerder. Ziekenhuizen zien dit aantal graag dalen tot onder de 500, zodat ze zoveel mogelijk reguliere zorg weer kunnen opstarten.

De ziekenhuizen zagen op hun verpleegafdelingen 158 nieuwe covid-patiënten binnenkomen. Op de ic's waren 29 nieuwe opnames. Er zijn dus meer patiënten ontslagen of overleden, dan er binnenkwamen. Ongeveer 20 procent van de coronapatiënten die nu op de ic terechtkomen, overleeft de ziekte niet.

Het zevendaags gemiddelde van het aantal nieuwe opnames is gedaald tot onder de 200, voor verpleegafdelingen en ic samen. Dat is voor het eerst sinds eind februari. Het zijn er nu gemiddeld 198 per dag.

Ziekenhuisbedden en -personeel krijgen door het vrijkomen van bedden waar eerst coronapatiënten lagen weer meer tijd voor andere patiënten. Wel wordt nog altijd een deel van de reguliere zorg uitgesteld en moet de komende tijd een stuwmeer aan uitgestelde behandelingen worden weggewerkt.