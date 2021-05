Wildlands en pretparken weer open, boekingen Pinksteren stromen binnen

Om 10.00 uur vanochtend was het zover: met een erehaag van medewerkers werden in Wildlands in Emmen de eerste bezoekers van dit jaar met applaus ontvangen. Het park mag nu maximaal 2500 gasten ontvangen. Dat is een kwart van het normale maximale aantal. Bezoekers moeten vooraf reserveren.

Enthousiast door heropening

"Ik vind het geweldig dat we weer kunnen", zegt Monique Tolk, die normaal gesproken drie keer per week in de dierentuin komt. Ze heeft voor deze dag speciaal vrij gevraagd en kwam in de bus naar Wildlands toe. "Yes! We mogen weer, dacht ik onderweg. Geweldig. Ik ben er de hele dag, want ik ga op mijn eigen tempo door het park. De camera mee."

Het eerste wat Tolk doet is een kijkje nemen bij het olifantenjong Ka Yan, dat drie maanden geleden geboren is. Ze hoopt dat de olifanten buiten lopen. "Want we mogen de kas niet in. Dat is wel heel jammer, maar er is nu vast ook genoeg te zien."

Naast blijdschap ook onbegrip

Directeur Erik van Engelen heeft enorm gesnakt naar de heropening van de dierentuin. Half december ging Wildlands dicht, en hij dacht toen dat het slechts voor een paar weken zou zijn om over de coronagolf heen te komen. "En het is nu medio mei. We hebben de bezoekers vreselijk gemist en zijn ontzettend blij dat we weer open mogen", zegt hij.

De grote kas Rimbula en de indoorspeeltuin Animazia mogen vanwege de huidige coronamaatregelen niet open. Tot ongenoegen van de directeur. "Daar zijn we wel chagrijnig over. En vinden we ook niet nodig, dat was vorig jaar ook niet zo. Ineens komt er zo'n maatregel, met enorme impact. We kunnen onze mooie kas niet laten zien, maar mogen ook daarom maar 2500 mensen binnenlaten. Dat is heel erg zonde."

Vorig jaar zomer mocht het park 5000 bezoekers ontvangen en zat het bijna iedere dag helemaal vol. Van Engelen: "Ik verwacht nu weer een heel goede zomer, net als vorig jaar. Ik hoop dat de vaccinaties ervoor gaan zorgen dat we niet meer dicht hoeven te gaan."

Komende dagen kan de dierentuin rekenen op nog meer enthousiastelingen die een bezoekje komen brengen. Voor het komende pinksterweekeinde is zelfs de verwachting dat het park helemaal vol zit.

Meer Drentse attractieparken voorspellen een flinke toeloop de komende dagen. Dat kunnen zij bovendien goed gebruiken, omdat eerdere feestdagen als Pasen en Hemelvaartsdag door de coronacrisis al in het water zijn gevallen. Ook tijdens de meivakantie waren zij gesloten.

Continu boekingen

Het goede nieuws is dat nu de boekingen massaal binnenstromen, zo ook bij het Boomkroonpad in Drouwen. "Het gaat continu door", zegt medewerkster Stefanie Kooiman. Het Boomkroonpad kan dertig mensen per halfuur ontvangen. "Ik zie nu dat op sommige tijden nog maar heel weinig plek beschikbaar is. Vooral zondag loopt het al aardig vol."

Attractiepark Drouwenerzand heeft iedere dag ruimte voor zo'n 1500 mensen. Vanaf vrijdag is het park te bezoeken. Het pinksterweekend is zoals het nu lijkt voor ongeveer een derde gevuld. "We krijgen gigantisch veel telefoontjes", zegt directeur Bert van der Linden. "Men wil bijvoorbeeld weten hoe het zit met reserveren. Normaal gesproken kopen mensen één of twee dagen van tevoren een ticket, maar dat is nu wel wat meer omdat we op datum werken. Wel moeten we nog even het weer afwachten."

Regen spelbreker?

De voorspellingen daarvoor zien er nog niet zo gunstig uit. Relatief lage temperaturen en een aanzienlijke kans op regen, dat is niet direct een reden om er lekker op uit te gaan. Dat merken ze ook bij verkeers- en attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. "Het zal daarom niet stormlopen", zegt parkmanager Marcel Braak.

Duinen Zathe kan 2.000 mensen kwijt. Die aantallen zal het dit weekend niet halen, toch is de hoop dat de zomer het seizoen nog een beetje kan redden. "Het weer zit niet mee, toch kunnen we nu al merken dat het gezellig wordt in het park."

