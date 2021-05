Djammen: Het was lang stil om Gercøh., maar er is weer geluid

Volgens de muzikant een mooie stok achter de deur om de single uit te brengen.

Muziekwinkel

Dat Klein iets met muziek zou gaan doen, stond al in de sterren geschreven. "Ik ben op vrijdag de 13e in de muziekwinkel geboren in Zuidwolde", vertelt hij. "Ik maak al sinds ik zeven ben muziek denk ik."

Klein grapt dat hij altijd met twee muziekdocenten aan tafel zat. Naast het hebben van een muziekwinkel, doceren zijn ouders namelijk ook de fijne kneepjes van het muzikale vak. Logisch dus dat hij op zijn twaalfde al in een metalband speelde. Maar het spelen in een band heeft naast een hoop voordelen ook nadelen: "Ik had altijd veel te veel ideeën", vertelt Klein. Hij ging voor zichzelf verder om al die muzikale plannen uit te kunnen werken.

Hoe klinkt een kunstwerk?

Naast het uitbrengen van zijn debuutsingle is Klein samen met schilder en dichter Anne Exterkate de afgelopen maanden bezig geweest met het project Art Rocks. De bedoeling van het project is om een kunstwerk te vertalen in muziek. En dat ging de heren niet slecht af, want ze hebben met hun muziek de halve finale gehaald van het landelijke project. Hun muzikale kunstwerk was een vertaling van het schilderij Na de storm van Hendrik Willem Mesdag. "We zijn nog bij radiozender SLAM! geweest", vertelt Klein enthousiast.

Naast het kunstzinnige uitstapje is hij de afgelopen jaren ook druk geweest met het componeren en schrijven van zijn eigen muziek. Met als eerste publicatie zijn single When the summer falls in autumn again. "En voor de rest: ja, we spelen maar gewoon een beetje, want we kunnen niet echt optreden", glimlacht hij de frustratie daarover weg. Samen met bevriende violiste Britte Broekhuijsen uit Mantinge treedt Klein waar het kan op.

Album en film

"Ik ben nu bezig om een album te maken van de muziek die wij spelen. Dat wordt niet alleen een album, maar dat wordt ook een film", vertelt de muzikant. Tijdens live-optredens is het straks de bedoeling dat het publiek de film kan aanschouwen op drie grote schermen, met de band in het midden. Het één versterkt het ander. "Zodat het publiek dat de muziek misschien niet zo leuk vindt, toch nog een reden heeft om heen te gaan. Daar ben ik nu zo'n tweeënhalf, drie jaar mee bezig. Het is nogal een gedoe", lacht de Zuidwoldiger.

De bedoeling is dat het project in oktober in première kan gaan.

Bekijk hieronder de video: