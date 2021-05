Schaapskudde Marsdijk via gevaarlijke route toch aan het grazen

De schaapskudde kon dit jaar niet de vaste route over de Kanaaldijk nemen, omdat de gemeente daar bezig is met de aanleg van de nieuwe fietssnelweg tussen Assen en Groningen. Een alternatieve route via de wijk Marsdijk stuitte op verzet van een klein groepje inwoners, dat vreesde voor poepende en grazende schapen in hun tuinen. Een probleem voor de herders en vooral voor de hongerige schapen, die jaarlijks de wildgroei in De Landjes opvreten.

Veilig naar B

Er zat niets anders op dan een wandeltocht van een half uur over een weg met gevaarlijke bochten én het oversteken van de nieuwe Enkeerdbrug. Aan herders Caroline Visser en Arnout Snippe de taak om de kudde samen met hun herdershonden veilig van A naar B te brengen. Dat betekent van de nachtweide bij Loon via de Vrieserweg, over de Enkeerdbrug naar De Landjes. Een fluitje van een cent voor wandelaars, maar met een paar dozijn schapen erbij een pittige uitdaging.

Verkeersregelaars moeten ervoor zorgen dat de schapen veilig op pad konden. Een zorg minder voor de herders, maar zonder problemen verliep de tocht niet. Meerdere keren moeten Visser en Snippe of hun honden aan het werk om alle schapen bij de kudde te houden. "Als de schapen een mooi lang stuk groen gas zien, grijpen ze direct hun kans. Maar dat kan natuurlijk niet, want we moeten rechtdoor naar de plek waar ze uiteindelijk gaan grazen", zegt Caroline Visser.

Nieuw is doodeng

Gevaarlijkste punt van de route is de treintunnel, waar een onoverzichtelijke bocht in zit. Mede daarom wilden de herders liever geen gebruik maken van deze alternatieve route. Visser: "We lopen ook op het tijdstip dat mensen naar hun werk toe gaan en die moeten dan tien minuten achter onze schapen aanhobbelen. Soms willen ze je dan inhalen en dan heb je zo een aanrijding. De honden flitsen ook alle kanten op tijdens het lopen en dan heb ik het nog niet eens over de schapen gehad."

We moesten één schaap over de dam trekken" Caroline Visser - Herder

Het moeilijkste obstakel bleek de Enkeerdbrug over het Havenkanaal. Dat komt volgens Visser met name door de rijplaten die de gemeente er had neergelegd. Die zijn glad door de regen en glimmen in het ochtendlicht. Extra spannend voor schapen die zelfs nog nooit over een weg hebben gelopen. Visser: "Schapen vinden alles wat nieuw is eng, dus het duurde even voordat ze over de brug durfden. Het kostte ons wat moeite en we moesten één schaap over de dam trekken, maar daarna ging de rest gelukkig mee."

Permanente plek

De kudde moet de route nog een aantal keer afleggen, maar binnenkort kunnen de schapen ook 's nachts in Marsdijk blijven. De gemeente heeft een wat afgelegen en overwoekerd deel van De Landjes aangewezen waar de kudde kan overnachten. Visser: "Op die plek hebben wandelaars en hondenuitlaters geen last van ons. Iedereen kan er gewoon langs lopen en de reacties uit de wijk zijn tot nu toe gelukkig positief. Men vindt de schapen een aanwinst voor de wijk."

De schapen staan in ieder geval tot en met oktober in het natuurgebied. Begin november trippelen ze dwars door de stad terug naar hun grote winterstal in Witten, waar ze de koude wintermaanden doorbrengen.

