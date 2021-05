Vaccinatiestraat Meppel op stoom: 'Nu flink opschalen'

De nieuwe vaccinatiestraat in Meppel draait erg goed. Er zijn sinds vrijdag al zo'n 3500 prikken gezet. Over twee weken hoopt GGD Drenthe het tempo nog verder op te schroeven. Dan worden grote leveringen van vaccins verwacht. "Als het moet gaan we dan 's nachts door."

"Het gaat in Meppel echt hartstikke goed", vertelt projectleider Paulien Nienhuis. "Vrijdag gingen we open en de eerste dag verliep vlekkeloos. We hadden 0,0 verspilling. Alle vaccins zijn gebruikt en opgespoten. De eerste dag hebben we 1000 mensen geprikt en de dagen daarna 850. Het loopt als een trein."

Opschalen

Meppel heeft op dit moment de opdracht om 800 tot 900 vaccins per dag te zetten. Dat kunnen er flink meer worden, zegt Nienhuis. "De hallen zijn perfect ingericht en we kunnen makkelijk 1400 vaccinaties per dag zetten, maar zoveel vaccins zijn er helaas niet."

GGD Drenthe, en daarmee ook de locatie in Meppel, is afhankelijk van de landelijke besluiten. "Het tempo wordt landelijk bepaald", vervolgt Nienhuis. "Elke levering wordt gelijkwaardig over de provincies verdeeld. We zijn wel erg scherp op de berichtgeving. Als er vanavond een schip met extra Pfizer-vaccins binnenkomt, kunnen we gelijk meer spuiten."

Nienhuis is daarover erg hoopvol. "Ik hoor in de verte al tromgeroffel", zegt ze. "We staan echt in de startblokken. Ik verwacht een erg grote levering vanaf week 22 of 23. Dan kunnen we echt flink opschalen. Dan komen we in Meppel wellicht wel aan de 1400. We prikken momenteel nog op kantoortijden, maar als het aan ons ligt gaan we in de avonden door. Als het echt nodig is staan de medewerkers klaar om dag en nacht te spuiten. Men is ontzettend gebrand: iedereen wil bijdragen aan het vaccineren van Nederland. Ik weet zeker dat als we morgen een bak binnenkrijgen dat iedereen een pizza bestelt en gewoon doorgaat."

