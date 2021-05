Metershoge Bartje op vakantie naar Amsterdam: 'Het bruisende leven in'

Prominente plek

Bartje gaat op vakantie voor bijna vijf maanden, omdat hij onderdeel wordt van een kunstroute. ARTZUID uit Amsterdam heeft deze tweejaarlijkse beeldententoonstelling georganiseerd en met het evenement, dat gratis te bezoeken is. hoopt de organisatie kunst toegankelijker te maken en nieuwe ontmoetingsplekken te creëeren. Bartje krijgt een prominente plek bij het Olympisch Stadion.

Het zes meter hoge beeld staat sinds twee jaar bij afslag 30 langs de A28 in Beilen. Het is een remake van de kleinere versie die sinds jaar en dag in het centrum van Assen staat. Gertjan van Boxel, die het beeld namens Entergaming uitleent, snapt wel dat Bartje voor de tentoonstelling is gevraagd. "Het beeld is van een behoorlijke omvang en daardoor heel geschikt voor een buitententoonstelling", denkt hij.

Wie aan Drenthe denkt, denkt aan Bartje. Bartje 'bidt niet veur bruune bonen' is een icoon in onze provincie. Het verhaal van Bartje begon ooit met een boek, lang geleden, geschreven door Anne de Vries. Het boek vertelt het verhaal over de familie Bartels, een arm landarbeidersgezin. Bartje is rebels en haalt allerlei kwajongensstreken uit. Het gezin wordt nóg armer wanneer zijn vader zijn werk kwijtraakt door een streek van Bartje en zijn broer. In 1972 komt er een televisieserie van het boek. Bartje wordt 'wereldberoemd' in Nederland en groeit uit tot een Drents symbool.

Vleugels uitslaan

Het is de eerste keer dat het iconische beeld zich buiten de provinciegrens begeeft. "Het is tijd dat hij ook buiten Drenthe zijn vleugels uitslaat. Ik denk dat hij een hele leuk tijd tegemoetgaat in het bruisende Amsterdam", lacht Van Boxel. "Als ik hem ga missen kan ik gelukkig zo even naar Amsterdam, dat scheelt."

De tentoonstelling van ARTZUID duurt tot en met 17 oktober.

