Treant Zorggroep opent weer operatiekamers in Hoogeveen

Treant Zorggroep heropent dinsdag 25 mei op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen een aantal operatiekamers. Dat kan omdat het aantal coronabesmettingen in de regio daalt en er minder coronapatiënten opgenomen worden in het ziekenhuis.

Treant sloot 1 mei een aantal operatiekamers in Hoogeveen, omdat het ziekenhuis de roosters niet meer rond kreeg. De patiënten zouden anders geen goede zorg meer krijgen.

Minder bedden voor coronazorg nodig

Doordat de besmettingen en het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis daalt, is er in de ziekenhuizen minder capaciteit nodig voor coronazorg. Hierdoor hoeven op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen minder bedden - zowel verpleegbedden als ic-bedden - beschikbaar te blijven voor coronapatiënten.

Sinds gisteren is het aantal verpleegbedden voor coronapatiënten in Emmen teruggebracht van zestien naar twaalf. Het aantal ic-bedden voor coronapatiënten is teruggebracht van twaalf naar tien. Voor niet-coronapatiënten heeft het ziekenhuis zes ic-bedden. Op de corona-afdeling van woonzorgcentrum De Horst in Emmen beschikt Treant over twintig bedden. Daarnaast worden ook weer patiënten uit andere regio's opgenomen. Omdat er minder bedden nodig zijn voor coronazorg, ontstaat er weer ruimte voor reguliere zorg.

Inhalen van uitgestelde operaties

Door de sluiting van de operatiekamers in Hoogeveen zijn operaties noodgedwongen uitgesteld en die operaties worden nu als eerste weer ingepland. De patiënten zullen daarvan door het ziekenhuis op de hoogte gebracht worden.

De verwachting is dat de druk door corona op de ic en in de kliniek de komende tijd verder afneemt. Zodra de situatie het toelaat, zal Treant de reguliere zorg opschalen. Als de dalende trend doorzet, hoopt Treant erop dat het ziekenhuis in september weer normaal in bedrijf is. Hier bereidt Treant zich op voor, afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) kampte voor de meivakantie met personeelsgebrek. Dat is inmiddels niet meer aan de orde, vertelt een woordvoerder. Dat komt doordat de meivakantie afgelopen is en het aantal coronapatiënten afneemt.

Het ziekenhuis heeft op dit moment vier ic-bedden beschikbaar voor coronapatiënten, waarvan er maandag drie bezet waren. Ook zijn er twee ic-bedden voor niet-coronapatiënten.

Het opschalen van de reguliere zorg is volgens de woordvoerder nog niet aan de orde, maar hiervoor worden wel voorbereidingen getroffen.

Lees ook: