Hake met FC Utrecht naar finale play-offs

Simon Gustafson scoorde in de 77e minuut voor de thuisclub. De Zweed verprutste in eerste instantie een vrije trap van een mooie afstand, maar kreeg de bal via-via opnieuw voor zijn voeten. Nu schoot hij prachtig raak.

Bijna stond Groningen binnen 2 minuten alweer op gelijke hoogte. Mike te Wierik kopte echter net over, na een vrije trap van Ramon Lundqvist. Ook Jørgen Strand Larsen had de 1-1 op zijn schoen, maar ook hij zag de bal na een aardige individuele actie over gaan.

Arjen Robben had het duel na een wat povere eerste helft doen opleven. De oud-international, die in de basis stond, zag in de 53e minuut een van richting veranderde vrije trap op de paal belanden. Robben speelde het hele duel, mogelijk alweer zijn laatste, voor de Groningers.

Even later schoot Gyrano Kerk namens Utrecht van dichtbij in, maar hij zag de bij FC Groningen vertrekkende doelman Sergio Padt goed redden.

Er waren 3000 toeschouwers in stadion de Galgenwaard, die allen een negatieve coronatest hadden laten zien.

FC Utrecht speelt in de finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam, later op de avond. De finale is zaterdagavond. De winnaar van de play-offs ontvangt een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.