Vlak kan spelen tegen NAC: Met dank aan koolbladeren en mosterd

"Baat het niet, dan schaadt het niet", aldus Vlak over de merkwaardige middeltjes. "En het heeft geholpen, want ik ben precies op tijd fit."

De terugkeer van Vlak zal ten koste gaan van Hilal Ben Moussa. Verder zal Lukkien zijn formatie, ten opzichte van de laatste duels, vermoedelijk niet wijzigen.

Volgens Glenn Bijl is Emmen favoriet. "Ja absoluut en daar loop ik ook niet voor weg." Vlak is daarover wat genuanceerder. "Ons duwen in de favorietenrol is meer iets van de media. Wij weten dat het nacompetitievoetbal is. Dat is toch anders dan anders. We moeten doen wat we de laatste periode hebben gedaan. Hoog druk zetten en door ons spel kansen afdwingen en afmaken."

Beide spelers zijn blij dat er morgenavond weer publiek in het stadion mag. "Dat is top", reageert Vlak. "Jammer dat er niet meer bij mogen", vindt Bijl. "Maar we voelen de steun, ook van de supporters die er niet zijn. Hoe zij het hele seizoen al meeleven is geweldig. Ook afgelopen zondag weer bij terugkomst vanuit Venlo, al voelde dat best ongemakkelijk omdat we nog niets hebben bereikt."

De kans is aanwezig dat Bijl tegenover een oude bekende komt te spelen, namelijk Anco Jansen. "Die kans is aanwezig. Dat vind ik prima, dat worden leuke duels."

Aanklager stelt onderzoek in

De aanklager van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar het handelen van FC Emmen in aanloop naar het laatste competitieduel van de Drentse club bij VVV. De bond wil achterhalen hoe Emmen zich heeft opgesteld naar Fortuna Sittard, dat vorige week mogelijk een aanmoedigingspremie in het vooruitzicht is gesteld om een goede prestatie te leveren tegen Willem II. FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers liet kort nadat het bericht via De Telegraaf 'wereldkundig' werd gemaakt al weten dat het zover niet is gekomen.

LIVE

FC Emmen - NAC begint morgen om 21.00 uur. Radio Drenthe Sport is er uiteraard bij. De uitzending begint om 21.30 uur. Het duel is ook te volgen op TV Drenthe. Op TV zal het radiocommentaar te horen zijn en zijn beelden te zien van het Stadionplein, voor het stadion van FC Emmen.