Stefanuskerk Beilen kan weer diensten houden

De tijd in de Stefanuskerk in Beilen heeft niet stilgestaan. Tijdens de pandemie en drie jaar aan voorbereidingen is hard gewerkt door het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Stefanuskerk om de kerk multifunctioneel in te richten. Het resultaat is dan ook goed te zien.

"Geweldig! We zijn klaar om te starten", vertelt voorzitter Jan Drogt. Hij loopt op het podium, gelegen onder het nieuwe portaal. Het is een ingenieus systeem dat uit elkaar kan worden gehaald en op een andere plek in de kerk weer kan worden opgebouwd. "Perfect voor een koor of een orkest bijvoorbeeld, of om aan de andere kant alvast de koffie klaar te zetten", vertelt Drogt.

Afsluiten periode

Drogt is met zijn bestuur al een lange tijd betrokken bij de ontwikkelingen van de kerk. Ontwikkelingen die niet altijd van een leien dakje gingen. Door vertraging rondom invulling van de vloer groeiden vorig jaar nog bomen in de kerk.

"We zijn blij dat we die periode afgesloten hebben nu. Een periode waarin het soms een stapje vooruit ging, dan weer twee achteruit of twee stapjes vooruit en dan weer een naar achteren. Het schoot soms niet op in onze ogen, maar als je ziet hoe mooi het geworden is dan ben je dat snel weer vergeten. "

Gerda Seubring, secretaris kijkt ook tevreden om zich heen. Ze zit op een nieuwe stoel die, anders dan een kerkbank, niet vastzit aan de vloer. "We hebben dit allemaal te danken aan onze actieve groep vrijwilligers. Die zijn vanaf het begin betrokken. Dat begon bij het verwijderen van de banken in het schip en ging door tot het aanbrengen van isolatie onder de vloer en het schoonbikken van de oude plavuizen."

Roodpaleis

De eerste dienst die wordt komende zondag al gehouden vanuit de kerk. Dan weliswaar met een stream. In juni hoopt de stichting alweer mensen te kunnen ontvangen. Dat doen ze bij een bijzonder theaterspektakel Mijn liefde is een koorts van Roodpaleis. Daarna kan weer gedacht worden aan andere evenementen en bruiloften.

Bijgebouw

De droom van Drogt gaat nog verder. Een bijgebouw, dat moet er volgens hem nog beslist komen. "We zijn van plan die droom werkelijkheid te laten worden. De tekeningen zijn gemaakt, maar er moet nog een bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd en dat betekent dat we daar ook nog een stukje financiering voor moeten realiseren. Dat duurt nog wel een jaar of drie verwacht ik."

