Dick Lukkien: 'Dat wij nu spelen om erin te blijven is een wereldprestatie'

"We zijn van heel ver gekomen", aldus de oefenmeester. "Dat moeten we niet vergeten. Dat wij nu mogen spelen om in de eredivisie te blijven is een wereldprestatie. We zijn goed geprepareerd en iedereen heeft zin in vanavond. Met de steun van het publiek moeten laten zien wat we willen."

Lukkien verwacht dat zijn ploeg vanavond veel aan de bal zal zijn, maar sluit ook niet uit dat NAC vanaf de aftrap heel hoog druk gaat zetten en Emmen wil overrompelen. "We zijn overal op voorbereid."

De spelersgroep is, op Luciano Carty na, volledig fit én oogt fris en gretig. "Er zit een ongelooflijke drive en ambitie in de groep. We beseffen ook terdege dat we geen mindere dag mogen hebben zoals onlangs tegen Groningen."

Jari Vlak

Met dank aan de tip van dorpsgenoot Kees Kwakman keert Jari Vlak vanavond weer terug in de basis van FC Emmen, voor de halve finalewedstrijd in de play-offs tegen NAC. Koolbladeren en mosterd bleken het wonderwiddel voor zijn enkelblessure, die hij opliep in het duel tegen sc Heerenveen waardoor hij het duel van afgelopen zondag in Venlo moest laten schieten.