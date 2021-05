Drenthe heeft de minste wildplassers van Nederland

Drenthe is de provincie met de minste wildplassers in 2020. In zowel absolute aantallen als relatieve aantallen, per tienduizend inwoners. Als het tenminste gaat om mensen die betrapt zijn op wildplassen en dus op de bon geslingerd zijn.

Landelijk is er een daling te zien van 50 procent. Waar in 2019 landelijk nog 17.000 urineerders werden beboet waren dat in 2020 nog maar 8.000. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In totaal haalde het CJIB in 2020 1,1 miljoen euro aan boetes binnen, in 2019 was dat nog 2,4 miljoen euro.

Hoewel de provincie Drenthe bovenaan prijkt met de minste boetes staat de gemeente Meppel juist weer bovenaan het lijstje van de gemeentes met relatief de meeste boetes. In totaal zijn er in Meppel 68 boetes uitgegeven, wat neerkomt op twintig boetes per tienduizend inwoners. Meppel staat al sinds 2018 boven in de lijstjes met de meeste wildplassers.

In de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Westerveld zijn geen boetes uitgedeeld. Dat wil niet zeggen dat er in die gemeenten niet wordt gewildplast. Niet in alle gemeenten is wildplassen binnen de bebouwde kom verboden. Vaak worden dat soort verboden aangegeven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In geen van de drie gemeenten staat wildplassen beschreven. Wildplassen buiten de bebouwde kom is ook daarom in het algemeen niet verboden, omdat het moet zijn aangegeven in de APV. Het is namelijk bij wet niet verboden om in het wild te plassen of te poepen.

