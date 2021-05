Lelylijn staat nog niet hoog op de agenda in de Tweede Kamer

Kamerleden die voor zijn, probeerden tijdens de vergadering het onderwerp hoger op de agenda te krijgen. "Maar daar ging staatssecretaris Van Veldhoven niet in mee", zo vertelt verslaggever Onno Falkena van Omrop Fryslân die de vergadering volgde.

Wat hem het meeste opviel is dat D66 en VVD in verkiezingscampagne erg voor de Lelylijn waren, maar dat zij zich nu nogal op de vlakte hielden. "Want ze willen de onderhandelaars aan de formatietafel niet voor de voeten lopen", legt Falkena uit.

Noordelijke hoop gevestigd op De Hoop

In de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat is één noordelijke vertegenwoordiger en dat is het Friese PvdA-kamerlid Habtamu de Hoop. Hij wil dat er nu eindelijk wordt doorgepakt met de aanleg van de spoorlijn, vertelt hij bij Omrop Fryslân. In de commissie werd gesproken over het document 'Openbaar Vervoer Toekomstbeeld 2040', dat over Nederland in 2040 gaat.

De Lelylijn staat in dat boek, maar niet bij het lijstje 'noodzakelijke dingen'. Dat moet anders, vindt de Hoop. "Ja, dat is gek, De Noord/Zuidlijn staat er wel in, terwijl ik denk dat de Lelylijn minstens zo belangrijk is. Voor de leefbaarheid van het platteland en de economie in de toekomst", zegt de PvdA'er.

'We hebben er recht op'

Om het project te bekostigen zou je volgens De Hoop bijvoorbeeld kunnen kijken naar de inkomsten uit de gaswinning. "Daarvan is tot nu toe maar één procent naar het Noorden gegaan. Als je het Deltaplan bekijkt, dan zie je dat er financieel nog heel veel uit is te halen. Ik denk dat het zelfs nog wel uit kan. Maar ook al zou dat niet kunnen, dan vind ik dat de Friezen, Groningers en Drenten er recht op hebben", meent De Hoop.

Glas halfvol

Volgens verslaggever Onno Falkena blijkt uit de vergadering dat het nog maar de vraag is of de Lelylijn er ooit komt. Sommige partijen krabbelen een beetje terug nu het er op aankomt. "Het glas is halfvol", zegt Falkena. Een groot deel zal uiteindelijk afhangen van welke partijen er in het nieuwe kabinet komen.

(De tekst gaat verder onder de foto)

Fries Kamerlid Habtuma de Hoop maakt zich hard voor de Lelylijn (Rechten: ANP/Peter Hilz)

Recht op

Om het project te bekostigen zou je volgens De Hoop bijvoorbeeld kunnen kijken naar de inkomsten uit de gaswinning. "Daarvan is tot nu toe maar één procent naar het Noorden gegaan. Als je het Deltaplan bekijkt, dan zie je dat er financieel nog heel veel uit is te halen. Ik denk dat het zelfs nog wel uit kan. Maar ook al zou dat niet kunnen, dan vind ik dat de Friezen, Groningers en Drenten er recht op hebben", meent De Hoop.

Glas halfvol

Volgens verslaggever Onno Falkena blijkt uit de vergadering dat het nog maar de vraag is of de Lelylijn er ooit komt. Sommige partijen krabbelen een beetje terug nu het er op aankomt. "Het glas is halfvol", zegt Falkena. Een groot deel zal uiteindelijk afhangen van welke partijen er in het nieuwe kabinet komen.