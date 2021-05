Emmen sluit 2020 af met een bescheiden plusje: geen extra bezuinigingen nodig

Financieel wethouder Jisse Otter spreekt zich 'voorzichtig positief' uit over de cijfers. "In deze onzekere tijden met corona en het ontbreken van een regering, hebben we de zaken toch aardig op orde." De begroting van de gemeente Emmen besloeg vorig jaar 472 miljoen euro. Het Rijk droeg hieraan 369 miljoen euro bij, het aandeel van de gemeente (door onder meer lokale belastingen) bestond uit 103 miljoen.

Emmen zag zich vorig jaar gedwongen de broekriem aan te trekken en bezuinigt tot 2024 jaarlijks 12 miljoen euro. Een groot aantal projecten werd daarom in de ijskast geplaatst. Op zijn vroegst wordt voor volgend jaar bekeken of er weer grote investeringen kunnen worden gedaan. Op het wensenlijstje van de gemeente staan onder meer het aanpakken van gevaarlijke kruispunten, de waterpeilproblematiek in de Rietplas en culturele programmering voor het Rensenpark.

Dankzij alle getroffen versoberingen zijn verdere, aanvullende ingrepen het komende jaar niet nodig, aldus Otter. Want ook voor 2022 verwacht de gemeente een bescheiden positief resultaat te kunnen boeken van ongeveer 1,2 miljoen euro.

Geen opluchting

De plusjes geven echter geen reden tot opluchting. Emmen verwacht dat het steeds meer moeite gaat kosten om het huishoudboekje op orde te houden. Oorzaak ligt vooral in de bijdrage van de landelijke overheid, die steeds kleiner. Terwijl de kosten wat betreft de WMO en de jeugdhulp maar blijven oplopen.

De gemeente Emmen zegt voortdurend in gesprek te zijn met het Rijk over een betere herverdeling van het Gemeentefonds. Otter hoop een bedrag van drie tot vier miljoen euro te kunnen lospeuteren om in ieder geval nieuw beleid te kunnen uitvoeren. Later dit jaar moet duidelijk worden of die extra middelen beschikbaar komen.

Corona

Corona werkte ook nog eens als een rem op de gemeentelijke inkomsten. Door de pandemie werden de winkels minder bezocht, wat zich uitte in minder parkeergelden. Hetzelfde gaat ook op voor de sportaccommodaties. De gemeente genereerde minder inkomsten omdat deze deels gesloten bleven. De gevolgen voor de geïnde toeristenbelasting zijn nog niet helemaal duidelijk, maar Otter gaat uit van een daling met ruim derde in vergelijking met 2019.

De exact geleden coronaschade wordt nog uitgezocht. Tegen november verwacht de gemeente dat duidelijker voor de bril te hebben. Wel houdt Emmen bijna 6,5 miljoen euro achter de hand om mogelijke klappen op te vangen voor dit en komend jaar. Ook wordt er nog een bijdrage vanuit het Rijk verwacht.

Otter kan nog niet aangeven hoeveel. "Vorig jaar ontvingen we van het Rijk in ieder geval zeven miljoen euro om de ontstane gaten in de financiën enigszins te dichten. Het draaide hierbij onder meer om zaken zoals inkomsten uit parkeren en beschermd wonen, aldus de wethouder. Ook de komende jaren zal corona nog een effect hebben op de begroting, verwacht hij.

Lees ook: