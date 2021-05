Stelling: FC Emmen verdient het om in de Eredivisie te blijven

Exact drie jaar na de definitieve promotie mag de club strijden om behoud in de Eredivisie. De eerste wedstrijd in de play-offs is vanavond tegen NAC Breda. Bij winst mag de ploeg van Lukkien zondag aantreden voor de finale van de play-offs en dan mag Emmen bij winst nog een jaartje voetballen in de Eredivisie.

20 mei 2018

De datum van 20 mei 2018 is voor veel Emmenaren een datum dat ze niet snel zullen vergeten. Door de winst op Sparta destijds mocht de club voor het eerst de Eredivisie in en daar hebben ze nu drie seizoenen vertoeft. Was dit het, voorlopig, laatste seizoen? Of wordt het net als drie jaar geleden groot feest in Emmen?

Destijds zong alles en iedereen in Emmen de club naar de Eredivisie. Verdienen ze dat dit jaar ook weer?

Wat denk jij? Verdient FC Emmen het om nog een jaartje in de Eredivisie rond te brengen, omdat ze het aan het einde van het seizoen zo goed deden? Of juist niet, want hadden ze de rest van het seizoen maar beter moeten voetballen?