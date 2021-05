Sleufsilo's hovenier Peize blijven voorlopig staan

De sleufsilo's op het terrein van hovenier Albert de Boer in Peize mogen voorlopig blijven staan. De familie heeft een aanvraag bij de gemeente Noordenveld gedaan om de silo's onderdeel te maken van de woning, in plaats van het bedrijf.

Het is een opmerkelijke twist in het toch al bijzondere verhaal van de hovenier en zijn omgeving. Zo legde de gemeente in april een dwangsom van 3.000 euro per week op. Mochten de silo's per 1 mei dan niet verwijderd zijn, dan moet de familie De Boer per week een boete betalen.

Laden en lossen

Die boete is nu tijdelijk weer opgeschort, vertelt Reinder Auwema namens de familie De Boer. "We vragen de gemeente namelijk om de silo's terug te gunnen aan de woning", zegt hij. "Dan vormt het dus geen onderdeel meer van zijn bedrijf. Deze aanvraag is nu in behandeling. Zolang er geen uitspraak van de gemeente is, volgt er nog geen dwangsom."

De silo's zijn wel, zoals ook afgesproken met de gemeente, leeggehaald. "Het laden en lossen gebeurt er ook niet meer", stelt Auwema.

Omwonenden wijzen er op dat er ook een dwangsom ligt op bedrijfsactiviteiten op het terrein. Volgens hen wordt er desondanks nog op een dagelijkse basis met een shovel gereden, tot wel zes dagen per week. Tot handhaving is het tot dusverre niet gekomen.

