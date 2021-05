Hennepkwekerij ontmanteld in woonwijk in Emmen

Een paar honderd wietplanten ontdekte de politie vandaag in een woning aan het Mezenveld in Emmen.

Agenten vonden in het huis in de wijk Rietlanden een hennepkwekerij die nog volop in werking was. Volgens de politie stonden de planten in twee verschillende ruimten.

Of er ook iemand is aangehouden, is niet bekend. De hennepkwekerij wordt ontmanteld door een gespecialiseerd bedrijf.