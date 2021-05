Emmen loopt fikse achterstand op in wegenonderhoud: 'Verontrustend'

De kwaliteit van de wegen in Emmen is zorgelijk. Dat stelt de gemeente Emmen nadat het een inspectie heeft laten uitvoeren vorig jaar. Dit levert een 'verontrustend' beeld op.

"Deze problemen zijn niet nieuw", zegt wethouder René van der Weide. "We wisten in 2014 al dat het wegenonderhoud erg snel achteruit ging. De inschatting was op dat moment dat we 24 miljoen euro nodig zouden hebben om het weer op peil te brengen. Hoe langer je wacht, hoe hoger de rekening is."

Bezuinigingen

Daar trok Emmen drie miljoen euro voor een periode van acht jaar voor uit. In 2020 is deze bijdrage weer ingetrokken vanwege bezuinigingen.

"Om het weer op peil te krijgen hebben we zestig miljoen euro nodig voor de komende vijf jaar", legt Van der Weide uit. Dat geld heeft Emmen momenteel niet.

Er is nog negen miljoen euro beschikbaar die dit jaar wordt ingezet om het plan dat in 2014 bedacht is, uit te voeren. Daarna wordt er opnieuw gekeken welke wegen aan de beurt zijn en hoe het wegennet er dan bij ligt.

Levensduur

"We hebben veel wegen uit de jaren zestig en zeventig. Die zijn nu aan het einde van hun levensduur", aldus Van der Weide. "Dat red je soms niet meer met een nieuwe klinkerlaag of asfaltlaag. Dan moet de hele fundering van de weg eruit."

Bij gevaarlijkere situaties worden borden bij de weg geplaatst als er bijvoorbeeld langzamer gereden moet worden. Noodreparaties bij bijvoorbeeld diepe gaten worden gelijk uitgevoerd.