Jasper uit Emmen wil stamcelbehandeling op de kaart zetten

"Eerst is er de opluchting", vertelt Jasper. "Er zat iets in mijn hoofd zeiden ze, ik was bang voor een hersentumor en vooral blij dat dat het niet was. De ziekte MS kende ik eigenlijk niet." Met zijn klachten kan hij op dat moment redelijk goed leven en hij steekt zijn kop in het zand. "Ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan met mijn leven." Jasper trouwt met zijn Chantal en samen krijgen ze twee kinderen van inmiddels vier en twee. Lange tijd gaat het goed, al takelt hij elk jaar een beetje meer af.

Ommekeer

Vanuit zijn omgeving komen de voorzichtige adviezen. "Zou je het niet wat rustiger aan doen? Zou het niet beter zijn om de zaak te verkopen?" Maar Jasper wil nergens wat van weten. Tot in 2019. Samen met zijn vrouw en hun pasgeboren zoon raken ze betrokken bij een auto-ongeluk. Dat zorgt voor een ommekeer. "Chantal raakte gewond en kon tijdelijk niet meer bijspringen en toen besefte ik me ineens hoe kwetsbaar ik was. En toen kwam het besef wat echt belangrijk was, namelijk ons gezin. Ja, daar was dus helaas een ongeluk voor nodig", zegt hij hoofdschuddend.

Door de stress van het ongeluk en alles wat er bij komt kijken gaat de aftakeling ineens een stuk sneller. Het restaurant van Jasper en zijn broer Koen in het centrum van Emmen wordt verkocht en Jasper is thuis, bij zijn gezin. Maar een vader zijn zoals zoveel vaders dat zijn, gaat niet meer. "Ik kom 's ochtends zonder de hulp van Chantal niet eens mijn bed uit. Ik heb een raar loopje en moet met de traplift naar beneden. De hele dag door ben ik moe, uitgeput is eigenlijk een beter woord. Informatie komt binnen, maar onthouden is een heel ander verhaal. En ook mijn zicht is slecht." Een stuk fietsen met de kinderen, stoeien, een balletje trappen, het kan allemaal niet meer.

Stamcelbehandeling

Jasper en zijn vrouw gaan in gesprek met de neuroloog. Het enige waar hij Jasper mee kan helpen zijn medicijnen. Medicijnen om de symptomen te bestrijden, want de MS die gaat er niet van weg. Maar ze helpen niet. "Sterker nog, ik heb meer last van de bijwerkingen dan van de MS zelf." Hij komt tot de conclusie dat hij zich beter voelt zonder pillen en injecties, maar de aftakeling gaat door. Via internet gaat hij op zoek naar informatie en stuit al snel op een stamcelbehandeling.

"Ik wil dat met mijn neuroloog bespreken, maar hij wil het er niet eens over hebben. Ik krijg gewoon de deur in mijn gezicht. De enige opties hier zijn medicijnen. Die behandeling wordt hier niet gegeven." De Emmenaar is nog steeds boos als hij over dat gesprek vertelt.

'Niet genoeg bewezen'

Een stamcelbehandeling wordt in Nederland wel gegeven, bijvoorbeeld aan mensen met leukemie. De behandeling wordt alleen niet toegepast bij MS-patiënten. Verzekeraars en neurologen vinden de effectiviteit van de behandeling niet genoeg bewezen. Uit onderzoek moet blijken of deze behandeling meer effect heeft dan de huidige manier van behandelen met medicijnen. Dat onderzoek wordt nu gedaan, maar het duurt waarschijnlijk nog een jaar of vijf voordat de resultaten bekend zijn. En dat duurt te lang voor patiënten als Jasper. Want als zij te ver achteruit gaan, heeft een stamcelbehandeling geen nut meer. De stamcelbehandeling zorgt er niet voor dat de ziekte stopt. MS blijft altijd aanwezig. Wel zet het de ziekte en vooral de aftakeling stil. En bij een deel van de patiënten is er zelfs verbetering.

De Emmenaar besluit zelf om op onderzoek uit te gaan. "In het begin was ik heus wel een beetje sceptisch. Er zal vast een goede reden voor zijn, waarom ze de behandeling hier niet geven." Jasper komt uit bij een kliniek in Rusland. "Ja dan slaat wel even de twijfel toe. Krijg ik daar dan te maken met dokter Vodka en roestige naalden?" Het tegendeel blijkt waar. "De kliniek voert deze behandeling al dertig jaar uit, de arts noemen ze zelfs Koning Stamcel en MS-patiënten uit verschillende landen gaan naar de kliniek voor een behandeling."

'Mijn rolstoel staat op zolder'

Jasper komt in contact met andere MS-patiënten die ook zo'n behandeling hebben ondergaan. Een van is Sarah Kingma, zij komt net als Jasper uit Emmen. In oktober 2019 heeft ze via crowdfunding het bedrag voor haar stamcelbehandeling bij elkaar en vertrekt ze naar Rusland. "Ik ben op dat moment echt heel ziek", vertelt ze. "s Ochtens helpt de thuiszorg me met opstaan, ik gebruik een traplift, heb een rolstoel en er zijn dagen dat ik van mijn bed naar de bank verhuis en daar niet meer af kom." Samen met haar vriend vertrekt ze naar Rusland en ondergaat ze de loodzware behandeling. "Het is echt niet niks, ze halen je stamcellen eruit, leggen je immuunsystemen helemaal plat met chemotherapie en daarna krijg je je stamcellen terug."

Een behandeling die ervoor zorgt dat je letterlijk doodziek wordt, maar voor Sarah met succes. In een rolstoel gaat ze de kliniek in, wandelend komt ze er weer uit. En het verschil nu, anderhalf jaar later, met toen is levensgroot. "Mijn rolstoel staat op zolder, ik maak lange wandelingen. Heb een eigen bedrijf en werk soms wel zestig uur in een week. Ik ben zelfs op paardrijden gegaan. Ja echt bizar, niet normaal."

Ook zij vindt het, net als Jasper, niet te bevatten dat deze behandeling in Nederland niet bij MS-patiënten wordt toegepast. "Mijn verhaal is best bekend, ik vertel er ook veel over in de media en patiënten weten mij te vinden. Ik ken er een stuk of dertig die allemaal naar het buitenland zijn gegaan voor deze behandeling en met succes." Kingma zet dan ook alles op alles om meer aandacht te krijgen voor deze behandeling.

En dus staan er twee Emmenaren op de barricade. Want naast Kingma heeft ook Jasper Setz een nieuwe missie. "Eerst wilde ik die stamcelbehandeling vooral voor mezelf, voor mijn eigen gezondheid, voor mijn gezin. Maar nu ik het voor elkaar heb, wil ik me inzetten voor al die andere patiënten."

Op 23 november vliegt Jasper naar Moskou waar hij een dag later aan de stamcelbehandeling begint. De zeventigduizend euro die hij daarvoor nodig heeft, probeert hij met crowdfunding bij elkaar te krijgen. Deelname aan een tv-programma op SBS6 leverde al tweederde van het bedrag op. En dus stapt hij eind november op dat vliegtuig. "Ik heb goede hoop dat de aftakeling dan wordt stilgezet. En als er wel lichaamsfuncties herstellen dan is dat alleen maar winst, een bonus."