Onbewaakte overweg Wijster eindelijk dicht

Jan Huisjes heeft volgens Damsma zelf een huis in de buurt gevonden waar hij kan gaan wonen en zijn bedrijf kan voortzetten. Zijn huidige gebouwen worden afgebroken, waarna de onbewaakte overweg kan worden weggehaald.

De burgemeester van Midden-Drenthe: "Het is gelukt omdat alle partijen bereid zijn geweest echt naar elkaar te luisteren. En niet alleen te kijken naar technische oplossingen zoals uitkopen, verhuizen of het aanleggen van een nieuwe weg naar een beveiligde overweg in de buurt."

Achter elke onbewaakte overweg in Drenthe zit een ander verhaal. "Als je dat verhaal kent en er begrip voor hebt en je luistert naar elkaar, dan kun je tot een oplossing komen", verwijst Damsma naar de boerderij die de geboortegrond is van Jan Huisjes.

Alleen hekjes

De onbewaakte overweg aan het Looveen in Wijster heeft geen andreaskruizen, alleen twee rood-witte hekjes met blauwe bordjes met de waarschuwing 'let op trein.' En sinds kort een extra waarschuwingsbordje. Huisjes moet zelf de landbouwhekken aan beide kanten van het spoor open en dicht doen als hij wil oversteken.

Aan RTV Drenthe vertelde hij in 2018: "Als je in de auto zit, zie je helemaal niks. Ik moet ook de hekken open doen. En ze mogen niet openblijven, dus moet ik ze weer dichtdoen. Ik moet dus vier keer over het spoor voordat ik aan de overkant ben met de auto."

Triest ongeval

Er rijden minimaal acht treinen per uur aan zijn huis voorbij. Vaak zijn het er meer. Op volle snelheid: 140 kilometer per uur. Jan werd jaren geleden op de overweg in zijn auto aangereden door een trein, en overleefde het ongeluk. Zijn vrouw triest genoeg begin dit jaar niet. Op 12 januari komt de 57-jarige vrouw van Huisjes om het leven op diezelfde onbewaakte overweg. Ze wordt aangereden door een trein.

Overweg er in oktober uit

In oktober moeten de gebouwen worden gesloopt en kan de onbewaakte overweg er uit. Althans: als Huisjes dan al in zijn zijn nieuwe onderkomen kan.

Eerdere oplossingen die ProRail voorstelde over mogelijke uitkoop van de boerderij of het aanleggen van een nieuwe weg over het land naar de eerstvolgende bewaakte overweg, liepen op niets uit. Voor ProRail was een nieuwe ontsluitingsweg voor het erf van Huisjes lange tijd de beste oplossing, en ook de goedkoopste.

Wat het kost om Huisjes helemaal te verplaatsen wil de spoorbeheerder niet zeggen, omdat ze op honderden andere plekken in het land ook bezig is met gesprekken en onderhandelingen met eigenaren en gebruikers van onbewaakte overwegen.

Zowel ProRail als Jan Huisjes willen niet voor de camera van RTV Drenthe reageren. Waarschijnlijk wordt de mooie, maar broze overeenkomst gekoesterd.

Burgemeester Mieke Damsma stak vele uren in gesprekken met Jan Huisjes (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

