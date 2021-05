Openbaar Ministerie in hoger beroep in zaak doodslag ex-militair Hoogeveen

Hala E. met naast zich advocaat Ronald Knegt in de rechtbank in Assen (Rechten: Heleen van den Broek)

Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich niet neer bij de 9,5 jaar celstraf die Hala E. kreeg opgelegd voor het drogeren en doodslaan van de ex-militair Marcel Hoogerbrugge in Hoogeveen. De termijn om een hoger beroep in te stellen loopt morgen af. Dat is de reden om alvast in hoger beroep te gaan, zei een woordvoerster van het OM.

De woordvoerster kan daarom ook nog niet de reden van het instellen van een hoger beroep vermelden. Op deze manier neemt het OM meer bedenktijd om te beslissen of een hoger beroep in deze zaak zinvol is.

Moord of doodslag?

Het OM eiste achttien jaar cel voor moord, maar de rechtbank vond doodslag en mishandeling met voorbedachten rade bewezen. De in het Engelse Luton woonachtige E. (49) drogeerde in december 2017 Hoogerbrugge met een cocktail aan medicijnen en sloeg hem daarna met een hard voorwerp zijn schedel in. De ouders van Hoogerbrugge vonden hem in zijn woning in bed.

Volgens de rechtbank was er niet voldoende bewijs dat de vrouw Hoogerbrugge drogeerde met het doel hem te doden. De rechter gaat ervan uit dat ze werd gestoord tijdens het doorzoeken van de woning op geld en kostbare spullen. Hoogerbrugge had onder een kast een kluis met daarin 6000 euro en gouden munten verstopt. Mogelijk wist de vrouw hiervan, maar niet waar de kluis zich bevond.

Bezoekjes

De van oorsprong Soedanese E. was al jarenlang bevriend met Hoogerbrugge en ontkent iets met zijn dood te maken te hebben. De oud-militair leefde een teruggetrokken bestaan en E. was de enige vriend die hem de laatste weken voor zijn dood bezocht. Die bezoekjes werden niet altijd door de Hoogevener op prijs gesteld. Hij had bij zijn vader geklaagd dat er altijd iets in zijn woning was verschoven of veranderd, wanneer E. op bezoek was geweest. Dit kan volgens de rechter wijzen op meerdere doorzoekingen van E. in de woning, terwijl Hoogerbrugge sliep.

