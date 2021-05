Van Gogh Huis: ‘Verdubbelen bezoekersaantal en liefst oude logement erbij’

Het verdubbelen van het bezoekersaantal van vierduizend naar achtduizend, professionele medewerkers in dienst en het aangrenzende restaurant aantrekken bij de expositieruimte. In een notendop vormen dit de speerpunten van de ambitieuze plannen van het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord voor de komende vijf jaar.

Volgens bestuursvoorzitter Gerrit Lamberts kunnen deze maatregelen helpen om de erfgoedlocatie op een nog hoger plan te tillen.

Het plan komt voort uit het aanstaande jubileum rond kunstschilder Vincent van Gogh. In 2023 is het op de kop af 140 jaar geleden dat hij Drenthe aandeed. In het jaar 1883 verbleef hij ruim twee maanden in de provincie.

In september kwam hij aan in Hoogeveen om vervolgens per trekschuit af te zakken naar Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Tot begin december verbleef hij in het logement van de familie Scholtens aan de Verlengde Vaart. De altijd rusteloze Van Gogh nam daarna weer de benen naar zijn ouders in Nuenen.

Ideeën

Het logement bestaat nog steeds. In het deel op de begane grond bevindt zich een horecazaak, op de bovenliggende etage het kamertje waar Vincent verbleef. Bezoekers bezichtigen deze als afsluiter van de rondleiding die traditioneel start in het modern opgetrokken pand naast het logement.

"Twee jaar geleden bespraken wij met provincie, gemeente en het Drents Museum het aanstaande jubileum plannen in aanloop naar 2023", vertelt Lamberts. "Als bestuur hebben we vervolgens een aantal ideeën aangereikt."

Huiskamer

In de eerste plaats wil het museum een slag maken in het aantrekken van de bezoekers. Een verdubbeling tussen nu en vijf jaar, dat is de inzet. Het Van Gogh Huis denkt meer mensen aan te kunnen trekken als zij het oude logement daadwerkelijk kunnen aantrekken bij de expositieruimte. De horecafunctie zou komen te vervallen en het interieur zou teruggebracht worden in de stijl van 1883.

"De huiskamer van Scholtens rechts en de toog van het huiscafe links", aldus Lamberts. Het is de bedoeling dat bezoekers ook door dezelfde deur binnenkomen als Vincent al die jaren geleden deed. Ook wil het Van Gogh Huis deels de rol van galerij op zich nemen door een plek te bieden aan het werk van lokale en regionale kunstenaars.

Projectleider

Organisatorisch wil het bestuur zaken ook professioneler aanpakken. De leiding is momenteel in handen van een zevenkoppig bestuur dat ondersteund wordt door nog eens 25 medewerkers. "We zijn allemaal vrijwilligers en dat is uiteindelijk een ietwat wankele basis. Want mensen kunnen besluiten er mee op te houden." Het aantrekken van een projectleider met administratieve ondersteuner is daarom een broodnodige stap, aldus Lamberts.

Het Van Gogh Huis heeft deze voornemens inmiddels kenbaar gemaakt bij provincie, gemeente en het vastgoedbedrijf dat eigenaar is van het pand waar zowel museum als restaurant zich in bevinden. Lamberts benadrukt dat het allemaal nog om ideeën gaat. "Of het allemaal door kan gaan is afhankelijk van hoe alle betrokken partijen zich hierbij gaan opstellen."

Bij de gemeente bestaat de wens om de plannen te ondersteunen. Door bezuinigingen is er echter voorlopig geen geld beschikbaar. Lamberts verwacht op zijn vroegst dat er volgend jaar meer duidelijkheid kan worden gegeven.

Speelfilm over Vincent

Het Van Gogh Huis en Stichting ZOD Film zijn beide een samenwerking aangegaan om een speelfilm te maken over de Drentse periode van Van Gogh. "De film wordt geschoten aan de hand van de brieven die Vincent tijdens zijn verblijf schreef." De rolprent gaat in 2023 in première.