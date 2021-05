FC Emmen-gebakjes vliegen de deur uit: 'Hopen dat het een beetje geluk brengt'

"Onze baas dacht, in verband met de coronatijd zitten de meeste mensen toch thuis naar de wedstrijd te kijken", vertelt medewerkster Mariska Nijenkamp. "Hoe leuk is het om er dan een FC Emmen gebakje bij te eten. En we hopen natuurlijk dat het een beetje gelukt brengt."

Gebakjes vlogen over de toonbank

De telefoon stond afgelopen week roodgloeiend bij Van Veenen. De gebakjes vlogen over de toonbank. "Afgelopen zaterdag hebben we er rond de 700 verkocht. Dat hadden we echt nooit verwacht, het ging maar door en het ging maar door." Vanavond om 21.00 uur speelt Emmen tegen NAC Breda in de play-offs. "We hebben vandaag ook nog weer een stuk of 50 gebakjes verkocht."

Mocht Emmen vanavond winnen, dan spelen ze zondag nóg een keer. Bij de bakkerij hopen ze dat van harte. "We willen natuurlijk dat Emmen in de eredivisie blijft. En bij winst kunnen we weer flink gaan bakken, en hopelijk nóg meer FC Emmen gebakjes verkopen dan afgelopen zaterdag."

Hoewel Nijenkamp zelf geen enorme voetbalfan is, durft ze wel een kleine voorspelling te doen voor vanavond. "Ik denk dat het 2-1 voor Emmen wordt." Of ze er een rood-wit gebakje bij eet? "Jazeker. En ze zijn heerlijk!"