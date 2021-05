Ronald Lubbers: 'Of ik energie hou na een eventuele degradatie? Daar wil ik niet over nadenken'

Aan het zwartste scenario, degradatie, heeft hij zeker gedacht. "Maar dat doe ik liever niet. Natuurlijk zal dat organisatorisch wel moeten, maar ik wil er eigenlijk gewoon niet mee bezig zijn", aldus Ronald Lubbers in de uitzending van Rood Wit TV vanavond.

"Op basis van kwaliteit zijn we favoriet, maar het gaat om één wedstrijd. Wij moeten zorgen dat we in onze kwaliteit komen en NAC zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Daarom zou het best eens een zenuwslopende avond kunnen worden", vervolgt Lubbers over de eerste opgave richting overleving.

'Nu kunnen we bij wijze van spreken over water lopen'

Lubbers praat uitgebreid over het afgelopen seizoen, erkent dat er fouten zijn gemaakt en loopt daar ook niet voor weg. "Maar het één hangt samen met het ander en er zijn zoveel factoren die ervoor gezorgd hebben dat het voor de winterstop moeizaam ging. Maar het ligt, zeker in het voetbal, soms ook heel dichtbij elkaar. Nu kunnen spelers bij wijze van spreken over water lopen, terwijl ze er voor de winter bij wijze van spreken niets van konden."

Lubbers in de kleedkamer

De bestuursvoorzitter kreeg de afgelopen maanden veel complimenten als het gaat om zijn onvoorwaardelijke steun richting Dick Lukkien. Waar bij veel clubs - na een serie slechte resultaten - het hoofd van de trainer eraf moet, bleef Lubbers zijn trainer steunen. "Er is een tv-programma op de maandag en vrijdag (Veronica Inside) die het belachelijk vinden dat ik als voorzitter in de kleedkamer kom voor en na de wedstrijd. Maar juist daarom heb ik ook altijd vertrouwen gehouden in Dick. Omdat ik zag hoe de interactie was tussen spelers en trainer. Of er nog chemie zou zijn bijvoorbeeld."

'De support van onze aanhang is zo mooi'

"Overigens", vervolgt Lubbers, "moeten we onze aanhang zeker niet vergeten te noemen. Wat hier de laatste maanden is gebeurd, is fantastisch. De steun die de spelers kregen nadat ze terugkeerden van VVV was zo mooi, ongekend. Waar kom je dat tegen, dat je terwijl je nog niet eens veilig bent, zo wordt onthaald?"

Technisch manager

Ook de kwestie 'technisch manager' kwam uiteraard aan bod. "Mensen die zeggen dat wij een technisch manager moeten aanstellen hebben er niet zoveel verstand van. Je moet niet iets doen omdat de buitenwacht dat wil, maar om er zelf beter van te worden."

'Niemand is groter dan de club'

In het slot van het interview komt toch het doemscenario voorbij. Houdt Lubbers ook bij een onverhoopte degradatie voldoende energie om door te gaan? "Dat weet ik niet. Als de situatie zich voordoet, waar ik niet van uitga, dan moet je eerst eens zien hoe je er zelf op reageert. Eerst komt dan de emotie en dan ga je er verstandelijk naar kijken. Maar daar wil ik nu nog niet op ingaan. Toch is één ding helder en dat is dat niemand groter is dan de club. Ook ik niet."