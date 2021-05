Duurzaam Kloosterveen herschrijft omstreden visie voor gasloze wijk

De werkgroep Duurzaam Kloosterveen mag de omstreden Warmtevisie voor Assen herschrijven. Daarbij zal ze pijnpunten schrappen waarover in de beoogde startwijk voor gasloze huizen veel rumoer is. "Dus 2030 als streefjaar moet eruit, niet gedwongen aan de warmtepomp, en ook geen dreiging van dwang", zegt Anita de Rijke van de werkgroep

Ook de gemeente zelf kijkt nog eens naar deze omstreden punten in Warmtevisie. Want beide partijen staan vooral tegenover elkaar 'door een verschil van interpretatie' van de visie, en dan gaat het over zaken als streefjaar 2030, dwang, techniek en de kosten.

Het herschrijven, door beide partijen, is de uitkomst van een gesprek gisteravond tussen de werkgroep en de gemeente Assen. Dat gesprek kwam er, na een ingelast 'bezinningsmoment', nadat de gemoederen in de gasloze startwijk hoog opliepen.

Even tijd nodig

Werkgroeplid Anita de Rijke van Duurzaam Kloosterveen is 'voorzichtig positief' over het overleg. "Het was een constructief gesprek, en we gaan nu snel aan de slag om de voor ons cruciale punten in die Warmtevisie te herzien." Hoe lang de werkgroep bezig is met het herschrijven, kan De Rijke niet zeggen. "Het heeft even tijd nodig, maar binnen een week zal niet lukken."

Bedoeling is dat de aanpassingen van zowel de werkgroep als de gemeente naast elkaar worden gelegd, in een nieuw overleg. "En dan gaan we kijken of we het eens zijn, en of de gemeenteraad vervolgens een herziene Warmtevisie krijgt voorgelegd." In maart ging de raad al akkoord met deze visie. Dat was tot groot ongenoegen van veel Kloosterveners, waarna het verzet steeds groter en heviger werd.

Kwaad bloed

Bij het gesprek zaten verantwoordelijk wethouder Karin Dekker, wethouder Harmke Vlieg en de projectleider van de gemeente aan tafel. De Warmtevisie is het spoorboekje van hoe Assen alle woningen in van het aardgas af wil halen voor 2050. De visie zette begin maart veel kwaad bloed in Assens jongste wijk Kloosterveen, omdat ze als gasvrije proefwijk werden gebombardeerd zonder inspraak vooraf.

Probleem zit hem vooral in het streefjaar 2030, dat de 4000 huizen in Kloosterveen van het gas af zouden moeten. Bovendien zien huizenbezitters het helemaal niet zitten dat ze 'alle electric warmtepompen door de strot geduwd krijgen', en daarvan veel hogere kosten hebben dan de gemeente ze voorspiegelt. En ze zijn bang voor dwang in de toekomst.

Geen startwijk

"We willen tot 2050 de tijd krijgen om over te gaan op duurzame verwarming," zegt De Rijke, "zodat er meer tijd is om naar andere, betere technieken te kijken. Het doel van dit alles is toch dat er minder CO2-uitstoot komt? Met iedereen aan de volledig elektrische warmtepomp draaien de elektriciteitscentrales straks overuren. Wat dacht je van de uitstoot daarvan, dat zijn vooral nog kolencentrales."

Volgens de gemeente is de visie beslist niet in beton gegoten en wordt die om de zoveel jaar aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en technieken. Maar voor de werkgroep Duurzaam Kloosterveen is het glashelder, al die omstreden punten wil ze niet meer terugzien in de aangepaste Warmtevisie.

"Anders zit je er straks toch aan vast", zegt De Rijke. "Dus weg ermee, en ook dat Kloosterveen startwijk moeten zijn. Twee jaar geleden zei een technisch onderzoekbureau nog dat onze wijk Kloosterveen in Assen wel de laatste wijk was waar je zou moeten beginnen. En nu ineens moeten we de eerste zijn," zegt De Rijke.

Flyers in wijk

De werkgroep wil heel Kloosterveen verder bij zaak betrekken, door overal flyers in de bus te gooien de komende dagen. "We hebben toch het idee, dat nog steeds niet iedereen weet waarmee we bezig zijn, en wat ons boven het hoofd hangt. Daarin willen we iedereen zoveel mogelijk meenemen, want het is een participatieproject van heel Kloosterveen."

De gemeente laat in een verklaring weten dat het 'een goed gesprek' was, en dat er 'een verschil is van interpretatie van bepaalde thema's in de visie'. "Van beide kanten zijn we bereid om daar nog eens grondig te kijken, en te onderzoeken of we hier met elkaar uit kunnen komen. Dat kan leiden tot een collegevoorstel voor aanpassing van de visie aan de raad", aldus de verklaring.

Lees ook: