Erfgoedroute moet Roden als recreatiedorp nog meer op kaart zetten

De gemeente Noordenveld trekt 4.000 euro uit voor een erfgoedroute in Roden. Het idee kwam van Hotel Onder de Linden en Museum Havezate Mensinge. Met de route moet het erfgoed in Roden voor zowel toerist als inwoner van Noordenveld een stuk bekender worden.

Het waren Janet Hamstra van Onder de Linden en communciatieadviseur Arjan van de Leur van Museum Havezate Mensinge die gezamenlijk op het idee kwamen voor een erfgoedroute. Een wandelroute van zo'n negen kilometer, langs het cultureel erfgoed op de Brink, het Mensingebos en de oude bossen bij Golfbaan Holthuizen.

Meerdere doelen

Een dergelijke erfgoedroute is volgens Hamstra en Van de Leur uitstekend op zijn plaats in de gemeente Noordenveld. Vorig jaar won Noordenveld namelijk de BNG Bank Erfgoedprijs, onder meer vanwege het alom aanwezige culturele erfgoed. Daar wil men in Roden nu op inspelen.

"Deze route dient meerdere doelen", zegt Hamstra. "We vestigen extra aandacht op onze cultuur, maar versterken ook de horeca en ons koopcentrum door meer mensen naar Roden te trekken."

Meer uitdragen

Volgens Hamstra valt er niet alleen voor mensen van buitenaf genoeg te ontdekken in Roden en omstreken. "Ik hoor soms van mensen die hier al jaren wonen dat ze niet altijd weten wat voor moois hier in de buurt is", zegt ze. "Zelf woon ik hier nog maar een paar jaar en dan verbaas je je over wat hier allemaal is. Dat mogen we meer uitdragen."

De initiatiefnemers, bestaande uit vijf horecaondernemers en het museum, togen naar de gemeente Noordenveld. Wethouder Jeroen Westendorp ondersteunde het idee van harte en sprak over een 'prachtig initiatief'. Ook Recreatieschap Drenthe, Staatsbosbeheer en Kop van Drenthe sloten zich bij deze conclusie aan.

De bijdrage voor de looproute komt uit het Fonds Recreatie en Toerisme. "We nodigen andere ondernemers uit om een plan in te dienen voor een bijdrage van maximaal 75 procent van de kosten", aldus Westendorp.

Recreatiedorp

Hamstra hoopt dat de wandelroute een extra bijdrage kan leveren aan 'recreatiedorp Roden'. "Vandaag hebben we op het terras een kurk laten knallen op dit initiatief. Later zijn er foto's gemaakt voor de Catharinakerk en de Havezate Mensinge, twee parels in Roden."

De wandelroute, waarbij de kerk en de havezate niet zullen ontbreken, wordt op 1 juni in gebruik genomen.