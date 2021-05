Natuurfotograaf: 'Ik wil altijd op pad zijn'

Natuurfotograaf Arjen de Ruiter uit Assen is gek van het Drentsche Aa-gebied. "Dit is het Loonerdiep vlakbij Loon. Wat ik hier altijd zo mooi vind, zijn al die bomen die hier staan", vertelt De Ruiter. "Solitaire bomen met mooie vormen. Toen ik achttien was liep ik hier al rond met mijn eerste camera. Maar dat is lang geleden."

Smartphone

De Ruiter maakt zowel gebruik van zijn smartphone als van een camera. "Die smartphone is tegenwoordig steeds beter, dus die neem ik vaker mee. Dat scheelt ook veel gewicht. Voor echt mooie foto's maak ik gebruik van een gewone camera met een normale lens, omdat dat gewoon heel mooi beeld geeft."

Hij herinnert zich een koude dag waarop hij een mooie foto maakte met zijn smartphone. "Het was een graad of vier, vijf. Mijn handen waren zo ongevoelig dat ik de telefoon niet goed vasthield. Ik zag 'm zo naar de bodem van de beek zinken."

Tekening

Het begon met een passie voor tekenen. "Ik teken graag. Ik heb ruimtelijk inzicht en ben visueel ingesteld. Fotografie is een van de middelen om dat uit te drukken." Maar het moet niet te lang duren. "Ik ben niet heel geduldig, ik wil altijd op pad zijn. Ik ga dus niet een uur lang op een vaste plek zitten. Maar wandelen, fietsen en in beweging zijn vind ik heel mooi."

Bij de nieuwe vijver in Assen werd De Ruiter overvallen door een kleurrijk beeld. "Ik ben visueel ingesteld en dan denk je: 'Wow, dat zijn mooie kleuren.' Dus ik heb een foto gemaakt en die foto omgezet in een schilderij, omdat het zo inspirerend was qua beeld en qua kleur. De prachtige kleuren van de foto komen gelukkig ook in het schilderij terug. Daar geniet ik echt van."

Bekijk hieronder de video van ROEG! met natuurfotograaf Arjen de Ruiter:

