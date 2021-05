9,6 miljoen winst voor netbeheerder Rendo: 'Valt hoger uit door fraudezaak'

Netbeheerder Rendo heeft de eigen verwachtingen overtroffen in 2020. Er staat een winst van 9,5 miljoen euro in de boeken, 700.000 euro hoger dan verwacht. Er wordt 7,5 miljoen euro uitgekeerd aan de negen gemeenten in Drenthe en Overijssel die samen eigenaar zijn van Rendo.

Dat het bedrag hoger uitvalt dan verwacht ligt vooral aan een bijzondere meevaller. In 2012 kreeg Rendo te maken met grootschalige fraude. Daarvoor zijn ook voormalige directieleden veroordeeld tot celstraffen van drie tot vijf jaar. "Wij zijn nog steeds bezig met de afwikkeling", vertelt Rendo-directeur Eddy Veenstra. "Het heeft ons toen zo'n 30 miljoen euro gekost. Daar proberen we zoveel mogelijk van terug te krijgen via de curator."

Hoewel het hoger beroep nog loopt, acht Rendo het verantwoord om 1,7 miljoen euro inkomsten in de jaarrekening te verantwoorden.

Rendo kende ook wat tegenvallers. Zo werd er 300.000 euro afgeschreven op het project Meppelenergie. "Dat is het warmtenet in woonwijk de Nieuwveense Landen", vervolgt Veenstra. "Dat is moeilijk om rendabel te krijgen. Daarnaast hadden we hogere ICT-kosten en zijn de resultaten uit investeringen wat lager. Dan is 9,6 miljoen in de boeken toch erg fijn. Het laat zien dat we een gezond bedrijf zijn dat zulke bedragen kan begroten en ook kan behalen.

Invloed corona

"We hebben vier bedrijven", vervolgt Veenstra. "Het leveren van energie en gas ging natuurlijk door in de corona. Daarnaast hebben we Entra, dat zich richt op de energietransitie, en Enavi met commerciële producten en diensten. Die hebben ook geen last gehad van corona. De vierde tak is het glasvezel. Een aantal projecten zijn wel vertraagd. Soms werken er buitenlandse ploegen bij aannemers en die gingen naar huis in de coronatijd."

Organisatorisch veranderde wel een hoop voor Rendo. Reparaties bij mensen thuis werden veelal door andere aannemers uitgevoerd. "Daar zat onze zorg", aldus Veenstra. "We hebben zo'n 40 monteurs die klaar moeten staan bij storingen. Mensen kunnen niet in de kou zitten omdat onze monteurs corona zouden hebben. Daarom deden andere aannemers zoveel mogelijk reparaties achter de voordeur en hielden we onze eigen monteurs veilig voor calamiteiten. Wij moeten altijd zelf de storingen doen."

Goedkoper tarief?

Rendo is een bedrijf met een publieke taak. Dat het flinke winsten maakt is volgens Veenstra niet vreemd. "De resultaten zijn inderdaad relatief hoog, ook als je dat vergelijkt met andere partijen in het land", vertelt hij. "Maar dat is slechts het gevolg van goede investeringen in het verleden. We zijn een heel gezond bedrijf en proberen de tarieven zo laag mogelijk te houden. Omdat we in het verleden goed hebben geïnvesteerd is nu het hele net in orde. Daarom lukt het om de tarieven laag de houden, de taken uit te voeren en een resultaat te houden waarbij we winst maken."

Een lager tarief voor het netbeheer is daarom niet aan de orde. "Het ligt allemaal vastgelegd hoeveel we zouden mogen vragen en daarin zitten we nog aan de onderkant."

Toch zijn miljoenenwinsten de komende jaren niet vanzelfsprekend. "De komende jaren komt er druk op het dividend. We gaan van het aardgas af. Dat betekent elektriciteitsnetten verstevigen en zonneparken aansluiten. Dat zijn grote investeringen."

