Raad Aa en Hunze veegt voorstel voor nieuwe rondweg Rolde van tafel

Een rondweg is niet de oplossing voor de verkeersdrukte in Rolde (Rechten: Google Streetview)

De kans dat er een nieuwe rondweg komt om de verkeersdrukte in Rolde op te lossen, is nagenoeg nihil. Zowel het college van burgemeester en wethouders als de partijen in de gemeenteraad lopen niet warm voor een nieuwe rondweg, bleek vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De Stichting Dorpsbelangen Rolde trok vorige maand aan de bel over het drukke verkeer in het dorpscentrum en wil dat de gemeente gaat onderzoeken of er een nieuwe rondweg kan komen aan de westzijde van het dorp. Verkeer zou op die manier om Rolde heen worden geleid en dat moet het centrum rustiger en veiliger maken.

Rust verstoord

Vooral de drukte op de Grolloërstraat en de Rolderdingspillaan is volgens de dorpsbelangenvereniging een probleem. Auto's rijden er regelmatig te hard en niet iedere verkeersdeelnemer verleent er voorrang. De laatste weken is het extra druk in het centrum, vanwege werkzaamheden aan de Asserstraat. Stoplichten die tijdelijk het verkeer regelen zorgen regelmatig voor files in het dorp.

Het voorstel leverde dorpsbelangen al kritiek op van inwoners van Deurze, Nijlande en Eldersloo. Zij vrezen dat een rondweg de rust in hun dorpen zal verstoren. Ze wijzen erop dat er eerder discussie is geweest over een dergelijke weg, die er mede vanwege de ligging van het Nationaal Park Drentsche Aa toen niet kwam.

'Rondweg kan niet'

De voorgestelde rondweg kan ook bij de gemeente niet op goedkeuring rekenen. Wethouder Henk Heijerman (CGB) is duidelijk over het voorstel van dorpsbelangen. Heijerman: "De oplossing van een rondweg is helder: dat kan niet, dat willen we niet. Op het moment dat de supermarkt aan de Grolloërstraat klaar is, willen we gaan kijken wat voor verkeersaanpassingen we kunnen doen."

Coalitiepartijen Combinatie Gemeentebelangen (CGB) en VVD erkennen dat het druk is in het centrum van Rolde, maar dat hoort volgens hen een beetje bij het dorp. "Als je ziet welke wegen er lopen, van Assen naar Gieten, is het niet vreemd dat het druk is. Als men gewoon 30 kilometer per uur rijdt, is er niets aan de hand", zegt CGB-raadslid Roelof Brands. VVD-er Willem Bartelds valt hem bij: "Rolde ligt wat dat betreft gunstig of beroerd, net hoe je het wil bekijken. Er zal altijd veel verkeer door het dorp blijven gaan."

Geen enquête

De PvdA wil vooral weten wat de inwoners van Rolde en de omliggende kernen als oplossing zien voor de drukte in de dorpskom. Daarvoor wil de partij een brede enquête houden, maar een motie daartoe kreeg weinig steun van de andere raadsleden. Enkel het CDA en D66 (beide één zetel) stemden met de arbeiderspartij mee. Raadslid Henk Santes is teleurgesteld en sprak van een 'gemiste kans' om de inwoners bij de zaak te betrekken.

Wel wil een aantal partijen dat er een evaluatie komt van de huidige verkeerssituatie, maar de wethouder ziet dat niet echt zitten. "We kunnen nog eens nadenken wat voor oplossingen zijn voor de drukte. Ik hoop dat veel inwoners van Rolde meeluisteren en innovatieve ideeën hebben. Wij houden ons aanbevolen."

