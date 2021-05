Raad Noordenveld zet streep door rondweg en verplaatsing sportclubs

Maandag barstte de discussie over het gebied al los onder de noemer 'Opgaven en ambities Roden-Zuid'. Het college van B en W gaf vier bepalende thema's aan waar volgens hen over na moet worden gedacht. Waterberging, natuur, woningbouw en verkeer vormen de pijlers van de plannen over Roden-Zuid.

Opluchting

Voorafgaand aan de discussie bleek al hoe betrokken men is bij het onderwerp. Maandagavond waren er vijf insprekers, waaronder omwonenden en betrokkenen van sportverenigingen. Politieke partijen sorteerden voor op de discussie door hun bezwaren tegen een rondweg (een uiterste mogelijkheid volgens wethouder Henk Kosters) kenbaar te maken. Deze uiterste mogelijkheid was ook tegen het zere been van ondernemers in Roden.

In de raad was voor deze rondweg in ieder geval geen steun te vinden. Een hele opluchting voor omwonenden, die zich nog wel zorgen maken over woningbouw. Als het aan het Noordenveldse college ligt, zal er flink worden gebouwd in Roden-Zuid. Inwoners van Roderesch vrezen hierdoor zelfs een buitenwijk van 'grote broer' Roden te worden.

Wonen en sporten

Vanwege de toenemende druk op de woningmarkt wil het college snel beginnen met bouwen. Daarbij heeft het terrein van de Blakervelderhoeve aan de Norgerweg en het terrein van de oude Beukenhof vermoedelijk prioriteit. De VVD pleit ervoor om te gaan bouwen tegenover Roderveld 4, omdat de gemeente Noordenveld daar al een stuk grond in bezit heeft.

Verplaatsing van de sportvelden van ONR, tennisvereniging REO, KV Noordenveld en MHC Roden wordt niet met gejuich ontvangen. Manege De Hulhorst vertrekt waarschijnlijk al naar de Esweg en over ONR valt, wat enkele partijen betreft, te praten.

De andere sportclubs voelen weinig voor een verhuizing, zoals ook de meeste partijen dat niet zien zitten. Wel ziet men in dat er geïnvesteerd moet worden in de verschillende sportcomplexen.

Details

Met de vele opmerkingen van insprekers en partijen, hoopt de raad binnenkort een principebesluit te kunnen nemen over Roden-Zuid. Wethouder Henk Kosters gaf aan dat daarbij de details van wezenlijk belang zijn. Ook zei hij dat het afschieten van een rondweg ervoor zorgt dat het niet meer gaat om een integraal plan. "En dan zou je opnieuw kunnen kijken naar wat je met de waterberging wil. Misschien kan dat ook elders dan bij de Steenbergerloop."