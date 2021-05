Gemeente Meppel doet aangifte vanwege bedreigingen boa's

Afgelopen week werd er in de media bericht over de handhaving van Meppel. Die zouden in gesprek zijn gekomen met de horecaondernemer van café De Beurs. Hij besloot daarop zijn terras te sluiten, omdat hij het niet eens werd met de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa).

"Ik heb gezien dat één horecaondernemer heeft gemeend zijn terras te moeten sluiten", vertelt Korteland. "Dat is zijn eigen besluit geweest. Daar is de nodige ophef over geweest op sociale media. Niet door de ondernemer, maar door mensen die erop reageerden. Emotie mag. Als het dreigend of grievend wordt, vind ik dat het niet kan. Daarom hebben we aangifte gedaan bij de politie. Je gaat netjes met ons personeel om. Zij moeten hun werk kunnen doen."

Versoepelen in fases

De gemeente blijft voorlopig in nauw contact met de horecaondernemers, zegt Korteland. "Als handhavers zien dat iets niet in orde is gaan we altijd eerst in gesprek. Daarnaast staan we in goed contact met het horecabestuur. Over het algemeen is iedereen daar erg positief over."

"Voor de goede orde: we hebben nul waarschuwingen, nul processen verbaal en nul lasten onder dwangsom uitgeschreven", vervolgt Korteland. "Daar ben ik alleen maar blij mee, dat het op die manier opgelost wordt en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We merken dat iedereen vrolijker wordt nu we de teugels iets laten vieren en het zonnetje vaker schijnt. Dat betekent niet dat alles zo maar weer kan. We hebben nog steeds een aantal fases van versoepeling en dat leeft niet bij iedereen zo."

