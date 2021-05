Exact drie jaar na de promotie degradeert FC Emmen weer

FC Emmen is gedegradeerd uit de eredivisie. De wedstrijd in de play-offs om promotie en degradatie werd verloren van NAC Breda. Penalty's brachten de beslissing.

Na een 1-1 in de reguliere speeltijd werd er niet meer gescoord in de verlenging. En dus werden het penalty's. NAC kwam voor rust op 0-1 door een treffer van Lex Immers. Na rust was het invaller Nicolai Laursen die via het lichaam van NAC-verdediger Ramon Hendriks raak kopte.

Emmen was gedurende de hele wedstrijd de veel betere ploeg. De ploeg van Dick Lukkien had meer dan 70 procent balbezit en schoot liefst 32 keer op doel, maar kon het overwicht niet in de score uitdrukken. Tot diep in blessuretijd van de verlenging bleven de Emmenaren op zoek gaan naar de winnende goal.

Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen. Veendorp miste voor FC Emmen een penalty, maar Verrips pakte een penalty van NAC-verdediger Malone. Vervolgens miste ook Peña zijn strafschop. Mounir El Allouchi schoot vervolgens de Drentse club naar de Keuken Kampioen Divisie.

Dit bericht wordt aangevuld.