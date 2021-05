Wethouder Karin Dekker van Assen overleeft motie van wantrouwen

Het lachen verging wethouder Karin Dekker in de Asser raad, ze had een zware avond (Rechten: Marcel J. de Jong)

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van Assen heeft vanavond een motie van wantrouwen overleefd. Met 18 stemmen tegen en 15 voor werd de motie van Stadspartij PLOP weggestemd. De oppositie rekende het Dekker zwaar aan dat ze een brief niet actief heeft gedeeld: en dat is achterhouden van informatie.

De brief is van het stedennetwerk G40. Daarin vragen de middelgrote steden, onder aanvoering van de Asser wethouder, het Rijk om dwangmaatregelen. Die zijn nodig om proefwijken van het aardgas af te krijgen, mocht een handjevol bewoners halsstarrig weigeren. Dekker is voorzitter van de themagroep Duurzaamheid van de G40, en ondertekende die brief.

Bang voor dwang

De brief ligt zeer gevoelig in Assen, omdat er al een tijdje commotie is in de wijk Kloosterveen over gasloze huizen vanaf 2030. Dekker wordt het zwaar aangerekend dat ze bij raadsdebatten in maart over de Warmtevisie deze brief geen enkele keer heeft genoemd. En dat terwijl Kloosteveners aangaven wel bang te zijn voor dwang.

Dekker kreeg er vanavond dan ook flink van langs in het extra raadsdebat dat Stadspartij PLOP had aangevraagd. Fractievoorzitter Henk Santing van PLOP suggereerde dat de wethouder bij de raadsbespreking de brief misschien wel bewust had verzwegen, aangezien er oproer was in Kloosterveen.

'Brief niet relevant'

Karin Dekker bestrijdt dat ten stelligste. Ze noemde de G40-brief niet, 'omdat ik er gewoon niet aan gedacht heb'. "De brief was in mijn ogen niet relevant. Dwang geldt niet voor Kloosterveen. Dus het verhaal is hier helemaal niet van toepassing."

Ook vindt de wethouder dat ze geen informatie heeft achtergehouden. En van opzet is volgens haar al helemaal geen sprake. "De brief van de G40, ook extra miljoenen die we nodig hebben, en ook over de gewenste doorzettingsmacht, is uitgebreid in het nieuws geweest. Meteen op 1 februari is deze publiekelijk gedeeld. Er was niks geheimzinnigs aan. Gezien alle publicaties had u die informatie kunnen hebben."

Actieve informatieplicht

Volgens de PvdA is het aan de partijen in de raad om te oordelen wat wel en niet relevant is. "De wethouder heeft gewoon een actieve informatieplicht, ook al vindt zij de informatie zelf niet relevant", was het oordeel van PvdA-fractievoorzitter Cindy Vorselman.

50PLUS vond de motie van wantrouwen weliswaar een zwaar middel. Maar volgens Clemens Otto had 'een ervaren wethouder als Dekker beter moeten weten'. "Zo'n brief had ze bij de raadsbehandelingen gewoon moeten noemen. Kloosterveen stond op de achterste benen, doorzettingsmacht was hun grote vrees, dan kom je toch te spreken over zo'n brief."

'Erg zware woorden'

Het raakte Dekker dat er 'wel erg zware woorden' werden gebruikt. Ook was er een sfeer gecreëerd, zo vond ze, dat het leek alsof ze enthousiast zou zijn over dwang is. "Die doorzettingsmacht, dat is een afspraak uit het Klimaatakkoord. En soms heb je in je gemeentelijke gereedschapskist instrumenten nodig die je liever nooit gebruikt, maar soms achter de hand moet hebben, net als onteigening."

De coalitiepartijen betreurden alle ophef over de brief. Als partijen een beetje hadden opgelet, was de brief bekend, gezien alle publiciteit. Ze waren dan ook vooral benieuwd waar Stadspartij PLOP op uit was, met het extra raadsdebat, want een motie van wantrouwen was er aanvankelijk niet.

Beschadigingsactie

VVD en GroenLinks hadden het idee dat de actie vooral bedoeld is, om de wethouder 'te bashen' en 'een tik over de vingers te geven'. "Hier wordt iets geframed, alsof de wethouder met opzet informatie achterhield", aldus fractievoorzitter Hans Marskamp van GroenLinks. De coalitie zag verder ook de meerwaarde van de 'achtergehouden' brief niet. Alle ophef van Stadspartij PLOP erover beschouwen ze als 'beschadigingsactie'. "En met welk doel? Om straks deze wethouder naar huis te sturen?" zo vroegen ze zich af.

Vervelend gevoel

Uiteindelijk bleek dat het doel. Want Stadspartij PLOP kwam, na beraad tijdens een schorsing, met een motie van wantrouwen op de proppen. De voltallige oppositie steunde de motie. En dat is toch een veeg teken. Want sommige partijen azen al langer op een moment om de wethouder even op haar plek te zetten. Vooral vanwege al het oproer in Kloosterveen, wat Dekker aanvankelijk bagatelliseerde als 'wat bezorgd'.

De wethouder hield aan het raadsdebat wel een vervelend gevoel over. "Jammer dat er bij een deel van deze raad toch een soort gevoel is, dat ik bewust informatie heb achtergehouden."

Lees ook: