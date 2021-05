Dit was drie jaar FC Emmen in de eredivisie

Het is de grootste prestatie uit de clubhistorie van FC Emmen: 2018 de promotie in 2018 naar de Eredivisie. Het seizoen 2017/2018 eindigt Emmen als zevende in de Eerste Divisie, destijds nog bekend als de Jupiler League. Emmen stroomt direct in in de halve finales van de play-offs.

De promotie

NEC uit Nijmegen iss de eerste tegenstander van Emmen in de nacompetitie. Emmen wint de wedstrijd thuis met 4-0. En maar goed ook dat het 4-0 wordt in de heenwedstrijd, want in de terugwedstrijd scoort NEC ook vier keer. Door een doelpunt van Glenn Bijl wordt het nog 4-1 en dus gaat Emmen door naar de finales van de play-offs.

In de finale treft FC Emmen het Sparta van Dick Advocaat. Dat de Dick van Emmen destijds inderdaad 'bigger' is, blijkt al in de eerste wedstrijd. FC Emmen weet in een slechte wedstrijd Sparta thuis op 0-0 te houden. In Rotterdam werd het 1-3 voor de Drenten. En dus promoveert FC Emmen naar de eredivisie. Voor het eerst een Drentse club in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Clubs als Ajax, PSV en Feyenoord komen naar De Oude Meerdijk.

FC Emmen promoveert naar de Eredivisie

Het eerste jaar

Eenmaal aangekomen in de Eredivisie tikt FC Emmen een uniek record op de kop. Na de eerste speelronde is FC Emmen de enige club die alle wedstrijden ooit in de Eredivisie gewonnen heeft. De belangrijkste man die dag is Glenn Bijl. Hij staat voor altijd in de geschiedenisboeken als de eerste man die namens FC Emmen scoort in de eredivisie.

Emmen staat na de eerste competitieronde vanwege die winst op een gedeelde eerste plek, wat vanwege het doelsaldo resulteert in een daadwerkelijke zesde plek op de ranglijst. Dat is meteen de hoogste positie die Emmen heeft bekleed in drie jaar eredivisie.

Glenn Bijl juicht na zijn doelpunt tegen ADO Den Haag in 2018 (Rechten: Gerrit Rijkens)

Datzelfde competitiejaar, 2018/2019, staat Emmen ook nog eens op plek negen, wat direct met de zesde plek uit de eerste ronde de beste plekken op de ranglijst zijn voor de club. FC Emmen zal in haar gehele eredivisiebestaan verder geen moment meer in het linkerrijtje staan.

Dat eerste jaar op het hoogste niveau in Nederland eindigen de Emmenaren op plek 14 met 38 punten. Dat jaar redt Emmen het door een eindsprint in de laatste vijf wedstrijden. Na 28 competitieronden staat de ploeg van Lukkien nog op plek 17, wat een nacompetitieplek is dat jaar. Maar in de laatste vijf wedstrijden spelen ze één keer gelijk en winnen ze de andere vier duels, genoeg voor direct lijfsbehoud.

Het beste jaar

Het tweede jaar begint Emmen stroef aan de competitie. Na twee verliespartijen - met in totaal zes doelpunten tegen en geen enkel doelpunt voor - staat FC Emmen voor het eerst, en dat seizoen de enige keer, op de allerlaatste plaats in de eredivisie.

Na 26 competitieronden klimt FC Emmen uiteindelijk op naar plek 12 in de competitie. Met een gelijkspel tegen Feyenoord en winst op Vitesse en Willem II als meest in het oog springende uitslagen. Dat jaar eindigt de competitie na 26 speelronden, vanwege de coronapandemie en degradeert er geen enkele ploeg uit de Eredivisie.

Het seizoen 2019/2020 zal de boeken in gaan als het beste jaar van FC Emmen in de Eredivisie.

VIDEO: Kijk hier terug: Ronald Lubbers over einde eredivisieseizoen

https://www.rtvdrenthe.nl/media/65805/Kijk-hier-terug-Ronald-Lubbers-over-einde-eredivisieseizoen

De degradatie

Het derde jaar in de eredivisie is van mindere kwaliteit van FC Emmen. Tot aan spelronde 22 is er niet één keer gewonnen. Wel is er zes keer gelijkgespeeld. Emmen staat daardoor stijf onderaan de ranglijst en dreigt de slechtste ploeg ooit in de eredivisie te worden. Tot spelronde 26, want dan begint de ploeg van Lukkien te klimmen.

De opwaartse lijn begint met 3-2 winst op PEC Zwolle. Waar in de eerste 22 wedstrijden zes punten werden gehaald, haalt Emmen in de laatste 12 wedstrijden 24 punten. Bijna voldoende voor rechtstreekse handhaving. RKC Waalwijk heeft alleen een beter doelsaldo van zes doelpunten en dus is Emmen veroordeeld tot de play-offs om promotie/degradatie.

Ondanks dat dit laatste jaar in de eredivisie het slechtste jaar van Emmen is, weten de spelers wel op de allerlaatste dag van de reguliere competitie de grootste winst te boeken. Het wordt 4-0 tegen VVV Venlo.

NAC

De wederopstanding van FC Emmen blijkt na gisteravond weinig waard. Op de Oude Meerdijk wordt FC Emmen keihard afgestraft voor het niet beslissen van de play-off wedstrijd. NAC Breda neemt, na een 1-1 stand, de penalty's beter. En dus is Drenthe komend seizoen niet vertegenwoordigd in de eredivisie.