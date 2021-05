Assen kan winkelhart opkrikken: steun voor binnenstadsvisie

Dat leidt tot fors minder winkeloppervlak in het centrum, maar er komen wel 700 woningen erbij, en meer groen, sfeer en gezelligheid. Winkels komen vooral rond het Koopmansplein te zitten. Het plein is nu onder reconstructie, en is straks de nieuwe 'huiskamer' van Assen. Winkelstraten die erom heen zitten moeten dezelfde uitstraling krijgen. "We moeten weer een aantrekkelijke beleefstad worden", aldus wethouder Mirjam Pauwels (VVD).

PvdA en Stadspartij PLOP tegen

Toch kreeg Pauwels niet alle partijen achter haar binnenstadsvisie. Oppositiepartijen PvdA en Stadspartij stemden tegen het plan vanwege de forse afschaling van het winkeloppervlak. Beide partijen zijn bang dat het stadshart te klein wordt, en dat er in Assen als belangrijk regionaal koopcentrum te weinig te beleven is. De binnenstad is al compact genoeg, vinden ze. "In zo'n vijf minuten ben ik de binnenstad door, en straks in drie, maar wat heb je eraan", stelt PLOP-raadslid André Dik.

Assen, wat zo'n 100.000 vierkante meter winkeloppervlak heeft, moet fors terug. Misschien wel naar 60.000 vierkante meter. Volgens Stadspartij PLOP en PvdA te gortig. "Voor ons is 80.000 ook mooi", aldus Dik. Ook andere partijen vinden dat de teruggang naar 60.000 vierkante meter aan winkels 'geen doel op zich' mag zijn.

Behoud Triade en Cité

Volgens wethouder Pauwels is dat ook beslist niet de bedoeling. "Maar volgens diverse onderzoeken moeten we er wel rekening mee houden, met zoveel teruggang."Ook hebben PLOP en PvdA problemen met het loskoppelen, of zelfs herbestemmen van belangrijke winkelcentra, zoals Triade en Cité.

Beide centra liggen aan de rand van het stadshart. Straks tellen ze niet echt meer mee, want het kernwinkelgebied is in de binnenstadsvisie fors teruggesnoeid. Triade ligt aan de noordkant van het koopcentrum en herbergt winkels als AH, Dirk van den Broek en werelddrogist die Grenze. Om het kernwinkelgebied compacter te maken, en af te rekenen met lange looproutes, hoort Triade er straks niet meer echt bij. Daar doen mensen straks alleen boodschappen, en gaan daarna vooral weer naar huis.

Ook winkelcentrum Cité, dat achter de Rolderstraat is gebouwd, is te ver van het koopcentrum. Wat er nu zit, Mediamarkt, Lidl en Jumbo, daarvan verwacht de gemeente dat ze op den duur vertrekken.

Voor winkelcentrum Cité denkt de gemeente aan een herbestemming (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Nieuwe bestemming Cité

Daarom stelt de gemeente de vastgoedbaas voor om het winkelcentrum te transformeren tot een plek voor keuken- of meubelbedrijven of onderwijsinstellingen. De vastgoedeigenaar is daar woedend over. Zijn advocaat vindt dat het pas enkele jaren oude Cité 'als oude schoenen worden weggegooid, terwijl er nog geen nieuwe zijn', zo zei hij gisteravond in de raad.

Er dreigt een schadeclaim. Want met de geopperde herbestemming jaagt de gemeente nu al de huidige winkelhuurders weg, en ook omwonenden zijn bang om straks hun winkels om de hoek te moeten missen. "De keuze om op deze manier een winkelcentrum af te schrijven is ondoordacht", aldus advocaat Maarten van Lohuizen namens de eigenaar.

Volgens wethouder Pauwels gaat de gemeente snel in gesprek met alle vastgoedeigenaren, om ook met de echte uitvoeringsplannen te kunnen beginnen. "En als een winkelcentrum als Cité goed draait, dan gaan wij het niet ineens veranderen. Maar er kan een tijd komen, dat het anders is", besluit ze.

