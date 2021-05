Met dit circulaire project wil Drenthe bermgrasmaaisel nuttig maken

Bermgrasmaaisel. Het lijkt misschien iets dat geen waarde heeft, maar daar gaan ze met de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verandering in brengen met het circulaire project 'verwaarden groene reststromen'. Het maaisel wordt groen gas, plaat- en isolatiemateriaal of bodemverbeteraar.

In dit project werken Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) en een aantal Drentse en Overijsselse gemeenten samen. De partijen willen niet alleen bermgras, maar ook rietsluiksel gaan gebruiken om nieuwe (tussen)producten van te maken.

'Verwaarden'

"Met het 'verwaarden' van bermgras en rietsluiksel geven we dus eigenlijk weer waarde aan iets dat nu geen waarde heeft", legt Jacob Heitman, directeur van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, uit. "We zochten naar een manier om de circulaire economie een boost te geven. We keken naar de mogelijkheden van gras. Daar kun je bijvoorbeeld groen gas van maken."

Groen gas: een interessante bron met het oog op de energietransitie. Door de regionale samenwerking zal er ongeveer 30.000 ton maaisel beschikbaar komen. "Daarvan kunnen we 3 miljoen kubieke meter gas van maken", vertelt Heitman. "Door groen gas aan te bieden, kunnen mensen hun cv-ketels ook houden."

Het gras wordt in groen gas omgezet door een vergistingsproces. De stoffen die daar bij vrijkomen, kunnen gebruikt worden als bodemverbeteraar. En daardoor gaat het gras weer beter groeien. Echt circulair dus.

Locatie gezocht

Voor het verwerken is nog wel een centrale verwerkingslocatie of 'bermgrashub' nodig. Daar wordt het bermgras dan verzameld, gesorteerd en verwerkt. Heitman geeft aan dat de partijen nog geen locatie op het oog hebben. De gebiedscoöperatie is op zoek naar een ondernemer die zich op deze grote schaal aan het project wil wagen.

"We hopen deze zomer een locatie gekozen te hebben", aldus Heitman. De ideale locatie is bijvoorbeeld goed bereikbaar en dichtbij gasleidingen. Doel is om de locatie binnen twee jaar gerealiseerd te hebben.

Samenwerken

Wethouders van de Drentse gemeenten De Wolden, Westerveld, Midden-Drenthe, Meppel, Hoogeveen en de Overijsselse gemeenten Steenwijkerland en Hardenberg hebben een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Die is ook ondertekend door het dagelijks bestuurslid Hans Wijnen van WDO Delta. Daarnaast is netbeheerder Rendo een belangrijke partner.

Gistermiddag werd het project in Ruinen afgetrapt met een officieel moment. Gedeputeerde Henk Jumelet maaide het eerste stukje bermgras.