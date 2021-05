Defensie schiet opnieuw te hulp bij opknappen onderduikershol Nieuwlande

Het onderduikershol in Nieuwlande, dat in 2014 in ere werd hersteld (Rechten: Plaatselijk Belang Nieuwlande)

Het houtwerk van het hol verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. De traptreden zijn verrot, net als het hout aan de buitenzijde van het hol. Om dat te vervangen zocht Plaatselijk Belang in het dorp naar vrijwilligers, het liefst jongeren. Maar die staan niet te trappelen om het stokje over te nemen, zei Jan van der Sleen van Plaatselijk Belang Nieuwlande enkele weken geleden.

"Na onze oproep hebben enkele vrijwilligers uit Nieuwlande en omgeving zich gemeld om het onderduikershol op te knappen. Daar waren ook enkele jongere mensen bij", vertelt een tevreden Van der Sleen. Maar toen kreeg hij ineens een telefoontje van Defensie. "Daardoor was ik verrast. Zij hadden hiervan gehoord en zochten nog een project om te ondersteunen. Volgende week komen ze de werkzaamheden verrichten."

Onderduikershol Het onderduikershol in Nieuwlande speelde een belangrijk rol in het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar verscholen zich onderduikers, onder wie verzetsleider Johannes Post, voordat er een nieuw onderduikadres voor hen was gevonden. De 42ste Herstelcompagnie van de Johannes Postkazerne herstelde het monument in 2014.

Defensie komt met tien tot vijftien militairen van de 102 Constructie-compagnie en 101 Geniebataljon van de Prinses Margriet Kazerne in Wezep. "Zij gaan al het hout vervangen en de staanders in het hol aanpassen. Wij leveren de materialen, waarvoor we de afgelopen jaren hebben gespaard, en Defensie verricht het werk", aldus Van der Sleen. "Alle vrijwilligers die zich hadden aangemeld, hebben we moeten afbellen."

De werkzaamheden aan het onderduikershol beginnen woensdag.