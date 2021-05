Bolwerk van de wilde appel: 'Een van de kroonjuwelen van Drenthe'

Aan de rand van de wijk Zuid Es in Zuidlaren staan nog een paar wilde appels, midden in een heel oud bosje.

Oeroud bos

Het bos is klein maar fijn, ongeveer anderhalve hectare groot en heel bijzonder, zegt bomenkenner Erik Bergsma. "Op oude kaarten staat dit aangegeven als het Zuidlaarderholt. Het is waarschijnlijk een restant van een groter bos dat al voor 1800 verdwenen is."

Het is een zogeheten oorspronkelijk bos. "Dat zit 'm in de combinatie van soorten", legt Bergsma uit. "Er staan verschillende oud-bossoorten zoals de wilde appel waarvan hier een fraai en oud exemplaar staat. Ze staan op korte afstand van elkaar; negen exemplaren in één hectare bos. Dat maakt het heel bijzonder."

(Tekst gaat verder onder de video)

Afname

Vijftig jaar geleden stonden hier nog vijftien wilde appels. Maar het aantal slinkt. "Het gaat mij iets te snel achteruit. Als zo'n oude knar omvalt - en dat gaat met deze wellicht binnen een paar jaar gebeuren - is het gedaan. Er treedt geen verjonging op." Zonder jonge bomen gaat de soort verloren. En dat terwijl Drenthe een belangrijke plek is voor deze bomen.

Bergsma: "Drenthe is een bolwerk voor de wilde appel met ongeveer tachtig exemplaren. Behalve in Drenthe komen de bomen eigenlijk alleen voor in de provincie Gelderland. Het is een van de kroonjuwelen van Drenthe, echt iets heel bijzonders."

Lees ook: