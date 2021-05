Kunst Vanboeijen siert vaccinatielocatie Meppel: 'Gigatrots'

Plots ging bij Gerda Benjamins de telefoon. Benjamins is zorgbegeleider van een groep mensen met een verstandelijke beperking in Meppel. De gemeente hing aan de lijn. "Ze hadden gezien dat wij kunst maken en uitlenen. Ik vind het echt super dat de gemeente zoiets opmerkt en doorpakt. We hebben direct wat schilderijen opgezocht", zegt Benjamins namens het begeleidingsteam.

Vette glimlach en eigenwaarde

Toen Benjamins het nieuws vertelde verscheen een vette glimlach bij haar cliënten. "Ik vertelde dat de kunst hangt op de plek van de prikjes", vertelt ze. De cliënten hebben zelf al een vaccinatie gehad. "Ze weten dus heel goed wat het is. We leggen uit dat hun schilderijen daar nu hangen. Dan zijn mensen misschien zenuwachtig en zet de kunst hen op andere gedachten. Daar werden ze helemaal trots van. De GGD gaat geen dingen ophangen die niet mooi zijn. Dat betekent dus wel iets. De cliënten krijgen hierdoor echt meer eigenwaarde."

Kleurrijk en puur

Benjamins cliënten halen veel plezier uit het schilderen. "Op onze locatie doen we veel verschillend werk, zoals reclamefolders vouwen of inpakwerkzaamheden. Voor onze cliënten is die afwisseling zo mooi. We hebben een paar cliënten die fantastisch kunnen schilderen en tekenen."

"De kunst is heel kleurrijk en puur", vervolgt ze. "Je hoeft er geen half uur naar te kijken om te weten wat het is, maar het is echt heel mooi. Soms denken mensen dat wij als begeleiding ze helpen, maar dat doen we niet. Ze doen echt helemaal zelf."

Brug slaan

Geld ontvangt Vanboeijen niet voor de schilderijen. "Maar we willen na de coronacrisis graag een feest geven voor de cliënten. Misschien dat de gemeente ons kan helpen om dat heel mooi te maken", knipoogt Benjamins.

Voor Benjamins is het belangrijker dat de kunst 'een brug' slaat. Duizenden mensen zijn deze week gevaccineerd in Meppel en hebben de kunst gezien. "We maken een product en veel mensen vinden het écht mooi. Daarna komen ze er pas achter dat het gemaakt is door een zorgcliënt."

Kunst Vanboeijen Meppel voor GGD vaccinatielocatie in Meppel (Rechten: Gerda Benjamins)

