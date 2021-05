'Komende TT is verliesgevend, steun zou zeer welkom zijn'

34.500 kaarten zijn er verspreid over het hele weekend beschikbaar. Ongeveer een vijfde van het normale aantal en dat betekent ook minder inkomsten. Komt het circuit in financiële problemen, aangezien er vorig jaar ook al niets werd verdiend? "Vorig jaar leden we 3 miljoen euro verlies en ook dit jaar is het geen winstgevende productie", zegt Oosterbaan.

'We moeten zuinig zijn'

Hoeveel precies is nog niet helemaal zeker, maar het zal volgens de directeur weer een flinke aanslag op de reserves zijn. "Binnen zekere grenzen kunnen we wat hebben, maar steun zou zeer welkom zijn. We gaan in het najaar kijken of we ergens op de deur moeten kloppen. Daarbij ligt de stap naar regionale overheden het meest voor de hand."

Het bestuur heeft door de coronacrisis al in moeten grijpen in de bedrijfsvoering. "We hebben het groot onderhoud en de investeringen stopgezet. De komende jaren moeten heel zuinig zijn om weer reserves op te bouwen. We moeten ervoor zorgen dat we in veilig vaarwater blijven."

Andere sfeer

Met slechts 20 procent van de tribunes bezet zal de sfeer ook anders zijn dan andere jaren, erkent Oosterbaan. "Het is een heel andere TT. Je zult het echt van de sport moeten hebben en minder van collectieve beleving. Het is jammer dat we mensen moeten teleurstellen, maar het is niet anders."

Uitstellen naar een later moment in de hoop dat er dan meer publiek bij mag zijn, is volgens de directeur geen optie vanwege de volle MotoGP-kalender.

Voor de trouwe fans

Toch wil Oosterbaan niet alleen maar somberen. "We gaan er een mooi feest van maken, we moeten blij zijn met wat wel mag. Op de Sachsenring een week voor ons mag er helemaal geen publiek aanwezig zijn." Hij ziet deze TT als een tusseneditie. "De kaarten van vorig jaar zijn daarom geldig voor 2022, dat wordt weer een echte editie. De kaarten die nu beschikbaar zijn, zijn voor de trouwe fans. Zij hebben drie dagen de tijd om ze online te bestellen, maar wees er wel op tijd bij."

Eén voordeel, zegt Oosterbaan tot besluit: "Er zullen deze TT geen fileproblemen zijn."

