Zwangeren kunnen thuis hartfilmpje van kind laten maken door Treant

Het maken van een hartfilmpje is bedoeld voor zwangeren die hun baby niet meer goed voelen bewegen. Hoewel er zelden iets ernstigs aan de hand is, moet dat wel worden uitgesloten. "Dat kan prima buiten de muren van het ziekenhuis", zegt verloskundige Jacquelien Oving.

Onlangs is haar verloskundigenpraktijk, samen met nog drie praktijken in het werkgebied van Treant, geschoold en uitgerust met mobiele apparatuur. Nadat het hartfilmpje is gemaakt, wordt dat via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar Treant. "Wij beoordelen samen met de verloskundige elk filmpje, dus de kwaliteit van deze zorg op afstand is gegarandeerd", verzekert gynaecoloog Pelinck.

Het grote voordeel van het initiatief is dat zwangeren die vallen onder de aangesloten praktijken niet meer naar het ziekenhuis hoeven voor een hartfilmpje. "Zeker voor vrouwen die ver van het ziekenhuis wonen, kan het lastig zijn om op korte termijn vervoer te regelen", weet Oving. "Het is fijn dat een filmpje bij hen thuis of in de praktijk van hun verloskundige kan worden gemaakt."