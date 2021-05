Winkels in nieuwe wijk Meppel toch een optie door 'explosieve groei'

De gemeenteraad van Meppel kijkt toch naar de opening van winkels in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Voorlopig blijft het bij een vis- en loempiakraam, maar in de toekomst staat de deur op een kier voor een klein winkelcentrum.

Dat winkels voorlopig niet in de plannen staan is gek, vindt Sterk Meppel-raadslid Robbert van Leeuwen. "In het kwaliteitsplan voor de wijk staat dat er tot 2025 geen winkels komen", zegt hij.

Meppel gaat hard groeien

Volgens Van Leeuwen is dat achterhaald. "Er staat in dat plan dat Meppel met vijfhonderd inwoners zou groeien, maar de stad is inmiddels al met duizend gegroeid en de vraag naar woningen in de Nieuwveense Landen stijgt nog steeds."

Jeannet Bos van de lokale D66-fractie sluit zich daarbij aan. "Meppel gaat hard groeien en Nieuwveense Landen gaat meer inwoners krijgen dan we in gedachten hadden", aldus Bos. "De huidige plannen gaan uit van 1960 woningen. Dat gaan er veel meer worden. Misschien zelfs vijfduizend huizen."

Autoverkeer voorkomen

"Het lijkt ons slim om bij explosieve groei van de wijk toch die plannen te heroverwegen", vervolgt Bos. "Niet alleen om de inwoners daar te faciliteren, ook omdat we autoverkeer zoveel mogelijk willen voorkomen. Als het in de eigen wijk kan, kunnen mensen op de fiets of lopend hun boodschappen doen."

Volgens wethouder Robin van Ulzen is het een bewuste keuze om geen winkels te bouwen in de wijk. "Ik weet dat het dorp Nijeveen daar ontzettend van profiteert. Daarnaast moeten we de binnenstad aantrekkelijk houden."

'Allemaal nette mensen'

Kleinschalige horeca en een kraam met vis of loempia's is momenteel wel toegestaan. "Daar zou ook een broodverkoper bij kunnen staan", vervolgt van Ulzen. "Als er echt een keer exponentiële groei zou zijn is het goed om er toch eens over na te denken. Ik hoop wel dat in de wijk allemaal nette mensen komen wonen die met de bakfiets straks met de nieuwe fietstunnel naar het centrum of naar Nijeveen fietsen."

Die opmerking over de bakfiets viel bij de raad in de smaak. "Wat goed dat een VVD-wethouder zich hard maakt voor de bakfiets", lachte Jan van der Woerdt (CDA). "Misschien kan hij de nieuwe fietstunnel openen met een bakfiets."

