Twee maanden cel voor diefstal gereedschap uit bedrijfsbusjes

Een 45-jarige man uit Noordscheschut moet voor twee inbraken in bedrijfsbusjes een celstraf van twee maanden uitzitten. De man nam gereedschap weg uit een busje in Hollandscheveld en Hoogeveen. Dit gebeurde in januari en juli van vorig jaar.

De man stond terecht voor vijf inbraken in bedrijfsbusjes en een inbraak bij een bedrijf in Hoogeveen. Telkens nam de dief gereedschap en dure apparaten mee. De politie herkende de man uit Noordscheschut op de beelden van bewakingscamera's die de diefstallen hadden vastgelegd.

Bij drie inbraken ging de dief op dezelfde wijze te werk. Er werd eerst gekeken of er iets te halen viel en enkele uren later werd er toegeslagen. De man werd in januari 2021 in Tiendeveen aangehouden, nadat daar een bedrijfsbusje aan de Kerkweg was opengebroken.

Beelden te vaag

De 45-jarige man reed op een damesfiets. Op de camerabeelden waarop de diefstallen waren vastgelegd bewoog de dader zich ook voort op een damesfiets. Toch sprak de rechter de man van drie inbraken vrij, omdat zij de camerabeelden te onduidelijk vond.

Ook al waren de agenten in het onderzoeksrapport overtuigd van hun herkenning, de rechter vond de beelden te vaag. "We moeten voorkomen dat iemand onterecht wordt berecht op basis van 'eens een dief, altijd een dief'". Omdat de man nog in een proeftijd liep, moet hij ook een eerder opgelegd werkstraf van 180 uur uitvoeren.