Nog veel vragen in Provinciale Staten over IT Hub Hoogeveen

Nee, de IT Hub Hoogeveen kan en moet niet in een leegstaand pand in het centrum van Hoogeveen. Dat is volgens gedeputeerde Henk Brink duurder dan tijdelijke nieuwbouw en ook tegen de afspraken met partners zoals TVM en de Rijksuniversiteit Groningen in.

Statenlid Ralph du Long (PvdA) vroeg Brink toch te kijken naar een plek in het centrum omdat er zoveel winkelleegstand is. ook had Du Long geluiden opgevangen uit de Hoogeveense gemeenteraad, dat die een vestiging in het centrum wel ziet zitten. Forum voor Democratie zit op dezelfde lijn als Du Long.

Brink zegt dat er serieus naar opties gekeken is, maar dat er geen geschikte locatie gevonden is. En huren is duurder dan een tijdelijk nieuw gebouw vlak naast het station. TVM en de Rijksuniversiteit Groningen zijn beiden voorstander van die plek. De plek moet makkelijk bereikbaar zijn voor studenten en ook komen veel medewerkers van TVM met het OV naar Hoogeveen. Dus moet de hub ook bij de verzekeraar in de buurt zijn.

Wat gaat de IT-hub doen? De hub moet zich in gaan zetten op data-analyse, kunstmatige intelligentie, robotisering, technieken voor 'the internet of things' (het verbinden van apparaten en machines om gegevens uit te kunnen wisselen, red.) en blockchain-technologie (dit is een soort database voor bijvoorbeeld de boekhouding/transacties, red). En uiteraard nieuwe technieken die TVM kan gebruiken. De IT-hub is een samenwerking van TVM verzekeringen, Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Hanzehogeschool, Alfa College, de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe. De IT-hub kost 4 miljoen euro. 1,5 miljoen euro komt van de provincie, 1 miljoen euro van de gemeente en de rest komt via de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe van het kabinet. De hub is onderdeel van de plannen om verzekeraar TVM in Hoogeveen te houden. Volgens TVM is er hoger opgeleid IT-personeel nodig voor veel bedrijven in de regio, waaronder de verzekeraar zelf. Daarom overwoog TVM sterk om naar Zwolle te verhuizen. De provincie Drenthe heeft gelobbyd zodat de verzekeraar in Hoogeveen zou blijven en dat is gelukt.

Niet bij TVM in

Er is ook gekeken naar een plek voor de IT Hub bij TVM in het gebouw. Maar omdat de transportverzekeraar nog niet weet of ze nieuw gaat bouwen of het bestaande gebouw grondig over de kop gaat trekken is het vestigen van de IT hub daar nu geen optie, aldus de gedeputeerde. Dat besluit heeft ook te maken met het verloop van de coronacrisis en hoeveel medewerkers daarna deels of volledig thuis blijven werken. Dus besloot GS om zelf maar een tijdelijk gebouw neer te zetten. Bij het station.

De suggestie van Du Long om te huren in plaats van te bouwen en dat er dan minder geld in stenen en meer in de inhoud van de IT Hub kan gaan zitten is niet slecht bedacht. Maar volgens Brink is zelfs een tijdelijk gebouw neer zetten echt goedkoper. "Vijftien jaar tijdelijk zelf bouwen is goedkoper dan 15 jaar huren. We hebben dus meer geld om aan de inhoud te besteden."

Wie is de baas, wie exploiteert?

Maar er waren nog meer vragen van statenleden van verschillende oppositiepartijen. Vooral hoe het nou moet gaan werken op de IT Hub en wie er bestuurlijk en financieel verantwoordelijk is voor de exploitatie. Want het is immers al bijzonder genoeg dat de provincie zelf voor de stenen van het gebouw gaat zorgen, als is zo'n soort constructie bij de Health Hub in Roden ook toegepast.

ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg: "Het eerste voorstel was: de hub is van het bedrijfsleven en provincie staat op afstand, in dit voorstel staat de provincie juist erg op de voorgrond. En we kunnen niet beoordelen of het bedrag dat er voor staat voldoende is en de exploitatie rond komt."

D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters wil weten hoe duur het tijdelijke gebouw gaat worden, wie het onderhoud voor z'n rekening gaat nemen en hoe het met de grond zit waar het gebouw op komt te staan. Of zoals de SP zei: "Het mooie huis staat maar er ontbreekt nog wel het één en en het ander." PVV'er Sonja Kort gaat er nog steviger in: "Is er inmiddels een businesscase? Hoeveel bedrijven gaan er nou echt deelnemen? Is er inmiddels een projectmanager aangesteld? We hebben nog dezelfde vragen als vorig jaar."

Achter gesloten deuren

Wat Brink betreft vraagt Kort deels naar de bekende weg. En deels valt volgens hem ook onder uitvoering, en dat is dus niet aan de politiek. Maar de Staten hebben wel 1,5 miljoen euro voor de hub beschikbaar gesteld en dus is het niet gek dat statenleden willen weten hoe het geld gaat worden uitgegeven.

Brink: "Er is inmiddels een projectmanager en ook een kwartiermaker aangesteld. Een stichting moet straks de hub exploiteren en niet de gemeente of de provincie. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond." En hoe de businesscase er uit ziet wil Brink alleen achter gesloten deuren aan Provinciale Staten vertellen. Dat wil hij gaan doen in een vertrouwelijke bijeenkomst voor de Statenvergadering van 2 juni.

Tijdelijk gebouw voor B+O

B+O architecten uit Meppel gaat het tijdelijke gebouw ontwerpen. Volgens Brink gaat het om een soort containerbouw, gemakkelijk uit te breiden als dat nodig is. Al eerder zei Brink dat de uitstraling "hip and happening" moet worden.

