Met tour door De Wolden neemt burgemeester De Groot afscheid: 'Ik had geen zin in receptie'

De Groot zwaait dus af en doet daarom vandaag een tour langs Ruinerwold, De Wijk en Zuidwolde. Tot zijn opluchting kon een afscheidsreceptie in het gemeentehuis niet doorgaan, want naar eigen zeggen is hij geen fan van lange rijen. "Daarom ga ik maar naar de dorpen toe", zegt hij. "Voordeel is dat je de mensen echt even spreekt."

Roger de Groot werd 2012 aangesteld als burgemeester. Na negen jaar is hij naar eigen zeggen toe aan een andere uitdaging en verruilt hij Drenthe dus voor Flevoland. "Dan kom je erachter dat de saamhorigheid onder de inwoners erg groot is. Zij hebben de dorpen in de polder vanaf 1942 gezamenlijk opgebouwd en die pioniersgeest past bij mij", onderbouwt De Groot zijn keuze. "Ik heb er ontzettend veel zin in."

Laatste werkdag komt eraan

De laatste officiële dag voor de Groot is volgende week zaterdag. Zijn eerste werkdag in De Wolden was toevallig ook op een zaterdag. "Dus dat maakt de cirkel weer rond", zegt de burgemeester lachend.

De Groot wordt opgevolgd door waarnemend burgemeester Janny Vlietstra.

