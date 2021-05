Longartsen op de fiets: 'Het stigma rond longkanker moet weg'

De actie maakt onderdeel uit van de White Ribbon Tour. Longartsen van 35 ziekenhuizen in het hele land doen aan de actie mee. Want longkanker is voor een deel een verborgen ziekte, zegt de Asser longarts Sander de Hosson.

'Iedereen kan longkanker krijgen'

"Longkanker wordt jaarlijks bij 12.000 mensen geconstateerd", vertelt De Hosson. "Ieder jaar overlijden er 10.000 mensen aan. Wij merken dat de ziekte vaak is omgeven door schaamte. Veel patiënten hebben een schuldgevoel, omdat ze hebben gerookt. Er rust een stigma op en dat willen we veranderen. Iedereen kan longkanker krijgen, of je nu hebt gerookt of niet."

Moeilijk te genezen

Longkanker is moeilijk om te genezen. Pas enkele weken voordat je klachten krijgt, is de ziekte zichtbaar voor artsen. De Hosson: "80 tot 85 procent van de mensen waarbij de diagnose longkanker is vastgesteld, is niet meer te genezen. Bij de overige 15 tot 20 procent is dit dankzij operaties of bestraling wel mogelijk."

Niet alleen willen de artsen dat deze actie meer bekendheid over longkanker oplevert, ook hopen zij op donaties. Met dat geld kan meer onderzoek worden gedaan naar de ziekte.

Treant doet ook mee

Ook de afdeling longgeneeskunde van Treant doet mee aan de White Ribbon Tour. De medewerkers fietsen van Emmen naar Assen. "We doen dit om bewustzijn rond longkanker te vergoten. Daarnaast willen we met deze actie geld inzamelen voor onderzoek naar gepersonaliseerde kankerbehandeling. Immers, niet elke longkanker is hetzelfde", zegt longarts Gea Douma.