TT-fans teleurgesteld: 'Veel racefans worden buitengesloten'

Het TT Circuit stuurde vanochtend alle trouwe fans, mensen die al enkele jaren via de website van het TT Circuit de tickets kopen, een uitnodiging. Maar motorsportfans die al jaren via andere kanalen tickets kopen, voelen zich gepasseerd.

Anouk Stevens uit Emmen is een van de fans die zich buitengesloten voelt. Al jaren gaat ze niet alleen naar de TT, ze reist ook naar verschillende buitenlandse GP's. "Ik ben zo iemand die diep in de buidel tast voor paddockkaarten. Maar die kun je niet kopen via het TT Circuit. Nu kan ik zelfs geen kaartje kopen voor op de tribune. Dit is echt zwaar teleurstellend."

"Ik had me erg verheugd op de TT. Het maakt me niet uit waar ik moet zitten. Maar als de TT wordt verreden, dan zou ik erbij zijn. Nou, niet dus", aldus Stevens. "Had er een lotingsysteem van gemaakt waarvoor iedereen zich had kunnen inschrijven, dan was het veel eerlijker geweest."

Tweederangs toeschouwer

Ook Kristian Huizinga vist achter het net. Sinds 1992 zit hij al op het talud en in al die jaren miste hij maar één TT. Hij is boos: "Dat ik achter het net vis, dat is niet zo'n ramp. Ik snap dat er in deze situatie geen honderdduizend toeschouwers op het circuit kunnen komen. Maar dat ik geen kans maak op een kaartje omdat ik al die jaren op het talud zat, dat steekt. Je krijgt het idee dat je een tweederangs toeschouwer bent."

"En dan spreekt de organisatie over tickets voor trouwe bezoekers. Dat zijn wij op het talud ook. Dat is zeker tachtig procent van alle toeschouwers, die komen elk jaar terug" vervolgt Huizinga. "Het is jammer dat nu slechts een beperkt groepje kans maakt."

Toch houdt de Assenaar hoop. Maar hij beseft dat de kans op een kaartje minimaal is. "Ik ben niet van plan om voor een woekerprijs nog een ticket te kopen. Dan ga ik wel met mijn familie en vrienden in Baggelhuizen voor de televisie zitten en zetten we de deuren er mooi bij open voor het geluid."

Ook geen uitnodiging voor Rossi-tribune

Erik Bosker uit Alteveer heeft de kaarten voor de Rossi-tribune voor de TT van vorig jaar nog thuis liggen. Maar ook dit jaar kan hij met zijn jongste zoon niet naar de grand prix. "Balen. Vroeger ging ik al met mijn vader naar de races en nu al vele jaren met mijn zoon. Helaas zijn de kaarten voor de Rossi-tribune pas volgend jaar geldig."

Kaartjes kopen zat er vandaag voor Bosker ook niet in. "Wij hebben geen mail gehad van het TT Circuit, waarschijnlijk omdat we de kaarten via de Rossi-tribune kopen. Dit is een flinke teleurstelling."

Halfvolle tribunes zijn dit jaar het decor tijdens de TT (Rechten: RTV Drenthe/Nico Swart)

Twaalf tickets bemachtigd

Maar er zijn niet alleen ongelukkige gezichten. Enkele gelukkige fans wisten aan het begin van de middag wel kaarten te scoren. Onder andere Ellie uit Assen. "Ik ben helemaal hyper. Om tien minuten voor twaalf kreeg ik een mailtje van het circuit dat ik in aanmerking kwam voor tickets. Normaal gaan we altijd met een groep van negen man heen. Ik heb direct vier tickets voor elke dag gekocht. Nu moet ik ze alleen nog verdelen onder mijn vrienden."

"Toen ik las over de tickets heb ik direct de tablet en computer aangezet. Het was een chaos. Het systeem liep vast, je kon geen stoelen kiezen of iets erbij bestellen. Ik heb blind gekocht, maar ben zo blij dat ik de tickets heb."

Als fervent motorsportfan zit ze sinds 2016 op de Haartribune. Daarvoor zat ze jarenlang op het talud bij de Stekkenwal. "Het ergste lijkt me dat ik de TT moet missen, terwijl ik de motoren wel in huis hoor. Hoe het dit jaar zal zijn, dat weet ik niet. Kan ik wel op de fiets naar het circuit? Hoe zit het met de horeca? Ik heb geen idee, maar ik ben erbij en daar ben ik heel blij om. Hoewel ik denk dat de kaartverkoop zo niet helemaal eerlijk is verlopen. Maar ik weet ook niet hoe het TT Circuit het beter had kunnen doen."

Teleurstellen

Op het TT Circuit begrijpen ze dat ze mensen hebben moeten teleurstellen. "Wij moesten een bepaalde procedure bedenken voor de verkoop van tickets en we hebben voor dit model gekozen", vertelt woordvoerder Peter Schorer van het circuit. "Alle mensen die bij ons in de voorgaande jaren online de tickets hebben gekocht en waarvan wij een e-mailadres hebben, die hebben wij gemaild. Daarom hebben we ook al jaren gezegd: 'koop bij de bron'. Maar mochten er tickets overblijven, dan zullen we die in een tweede ronde online gaan verkopen."

Voor de TT-gangers die normaal op het talud zitten, is het balen. Schorer: "Van de Veiligheidsdiensten en de gemeente Assen mogen de taluds niet open, net als tijdens de Gamma Racing Day vorig jaar. Er mogen alleen mensen op de tribunes met anderhalve meter afstand er tussen. Maar hebben deze mensen in het verleden hun tickets online via ons gekocht, dan hebben ze vandaag wel de uitnodiging gekregen om een ticket te kopen voor een tribune."

De organisatie achter de TT had graag iedereen willen verwelkomen, maar dat is dus niet mogelijk. Daarom zit Schorer met een dubbel gevoel. "Het goede is dat de TT doorgaat en dat er publiek bij aanwezig mag zijn. Maar het is vervelend dat we slechts 11.500 mensen mogen ontvangen."

Ticketverkoop liep storm

Of er nog tweede verkoopronde komt, is nog de vraag. De verkoop van de tickets liep vanochtend storm. Hoeveel tickets er inmiddels verkocht zijn, is nog onbekend.

