FC Emmen doet stap terug: 'Drenthe heeft nu niks meer'

Rond het stadion aan de Oude Meerdijk was het vandaag rustig, maar op de markt waren er wel genoeg mensen om te peilen hoe the day after de stemming is.

"Drenthe heeft nu niks meer", reageert een bezoeker van het centrum teleurgesteld. "Dit is een nachtmerrie, we moeten nu weer vanaf vooraan beginnen." En deze stemming valt van de gezichten van meerdere inwoners af te lezen. "Jammer dat ze niet door zijn, Emmen had beter verdiend."

Toch zijn er ook genoeg Emmenaren die hoopvol naar de toekomst kijken. "Volgend jaar zitten we er weer 'in'", zo doelt een man op een terugkeer naar de Eredivisie. Ook had de ploeg van Dick Lukkien dit niet verdiend, is de algemene opinie onder het publiek. "FC Emmen heeft de stad op een positieve manier op de kaart gezet."

Eric van Oosterhout blijft positief over FC Emmen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Hoopvolle Van Oosterhout

Emmer burgemeester Eric van Oosterhout baalt net als zijn inwoners van het verlies en de degradatie. "Tot de laatste seconde was het razend spannend, eigenlijk had ik er tot het laatst wel een goed gevoel over", aldus Van Oosterhout. Ondanks de nederlaag houdt hij óók vandaag zijn FC Emmen-stropdas gewoon om. "Juist op deze dag."

Voor de gemeente en de mensen vindt hij de degradatie zeker een verlies. "Het doet wat met het humeur van de mensen. Daarnaast was Emmen een mooi vlaggenschip, bijvoorbeeld voor bedrijven. Overal waar je kwam kon het ook gaan over de club. Dit heeft zeker wat gedaan met Emmen."

Toch werpt de burgemeester ook een blik vooruit. Hij heeft goede hoop op promotie naar de Eredivisie. "Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar een hele goede kans maken om te promoveren. En wat zou dat mooi zijn. Niet alleen voor mij, maar vooral voor de spelers en de fantastische supporters."

