Anco Jansen: 'Ik hoop dat het goedkomt met FC Emmen, al zullen weinig mensen mij geloven'

De blik van Jansen, die FC Emmen in de winter verruilde voor NAC, gaat naar Dick Lukkien. "Vooral als ik naar hem kijk. Ik weet wat hij ervoor doet en hoe belangrijk hij is geweest in mijn loopbaan. Hem gun ik dit zeker niet."

'De woorden over mij hebben me pijn gedaan'

Zijn vertrek, in de winterstop naar Breda, heeft flink wat stof doen opwaaien. "Ik heb gewoon een klote halfjaar gehad en ben hier toch op een nare manier weggegaan. Niet op de manier die ik verdiende, vind ik. Toen ik hier speelde heb ik nooit een wanklank gehoord, maar sinds mijn vertrek is dat omgeslagen in iets heel negatiefs en dat heeft mij pijn gedaan. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Er werden dingen verdraaid en mensen slingerden dingen de wereld in waar ze nul verstand van hadden."

'FC Emmen is FC Emmen niet meer, maar misschien is Jansen ook Jansen niet meer'

"FC Emmen is FC Emmen niet meer. Niet meer zoals ik hier kwam. En ik kijk ook heus naar mezelf hoor. Misschien ben ik ook niet meer dezelfde Anco Jansen. Maar ik ben iemand die altijd iets zegt tijdens een interview. Dat weten journalisten ook. Maar wat er onlangs verscheen in VI (over de hoge salarissen bij FC Emmen) is anders geformuleerd dan ik het heb gezegd. Ik had ook geen enkele intentie om ook maar één persoon in een kwaad daglicht te zetten."

Bij NAC vervult Jansen sinds zijn komst voornamelijk een bijrol, al was dat gisteravond op het cruciale moment toch weer een hoofdrol. Vlak voor de penaltyreeks viel hij in, hij scoorde zijn strafschop en wees doelman Nick Olij toch twee keer naar de goede hoek. "Ik zat goed met de strafschop van Veendorp en met die van Bijl, maar die laatste was te goed ingeschoten."

Afscheid in Nederland

Nu wacht voor Jansen nog een finale. Dat wordt zijn laatste kunstje op vaderlandse bodem. "Ik ben klaar in Nederland. Ik moet realistisch zijn. Ik ben 32 en kan niet meer brengen wat ik wil brengen. Of ik naar Indonesië ga? Die mogelijkheid is aanwezig."

En Emmen? Hoe kijkt hij naar zijn voormalige club? "Ik hoop oprecht dat het goedkomt met de club, al zal niemand mij geloven. The only is up. Het wordt altijd weer een keer licht."

Ruzie met FC Emmen-fans

Een half uur voor het interview leek het compleet uit de hand te lopen. Een aantal FC Emmen-supporters wilden kort na de beslissende penalty het veld op, richting Anco Jansen. De voormalige held van Emmen, die liefkozend 'Messi van de Meerdijk' werd genoemd, zou hen hebben geprovoceerd. "Ik snap de mensen die teleurgesteld of boos waren volledig. Ik ben zelf ook supporter van een club. Maar ze kwamen het veld op en ik kreeg de ene na de andere kanker-opmerking naar mij toe geslingerd. Maar ach, we moeten er ook niet te moeilijk over doen. Het was ook snel gesust."

