Lokale Omroep in Hoogeveen al dertig jaar een begrip: 'We zijn nog lang niet klaar'

De omroep heeft vijftien verschillende programma's en die krijgen allemaal en plekje tijdens de marathonuitzending. "We hebben programma's over muziek, cabaret en politiek. Alles komt voorbij", vertelt Berendsen trots. "Tussen vijf en zeven begint het programma A Touch of Country. De jongens hebben een band uitgenodigd, die komen live wat nummers spelen."

Officiële opening

Maandenlang is er gewerkt aan een moderne studio, die inmiddels in gebruik is genomen. "De vorige studio begon mankementen te vertonen", vervolgt de programmaleider. "Er staat nu een nieuwe studio, die we zelf hebben bekostigd. Daar zijn we trots op."

Wethouder Janita Tabak was aanwezig om de studio officieel te openen en mocht als eerste een nummer instarten. "Ik ben hier natuurlijk niet zomaar", zegt Tabak terwijl ze op de knop drukt van het mengpaneel. "Jullie bestaan natuurlijk dertig jaar. De lokale omroep is ontzettend belangrijk. Het gaat niet alleen om plaatjes draaien, maar ook om de lokale bevolking te informeren. Jullie zijn de waakhond van de samenleving en ik hoop dat dat zo blijft."

(Tekst gaat verder onder foto)

Wethouder Janita Tabak (links) mocht samen met programmaleider Johan Berendsen (rechts) de nieuwe studio officieel openen (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Noodlot

Dertig jaar geleden begon het avontuur van Radio Hoogeveen. De eerste uitzendingen werden gemaakt in een kleine ruimte boven een lokale speelhal aan de Hoofdstraat. Een aantal jaren later verhuist de groep naar een groter pand aan de Vos van Steenwijklaan. In 1996 slaat het noodlot toe, en brandt de studio volledig af. Dat weerhoudt de omroep er niet van om te blijven uitzenden. Na een kort verblijf bij de collega's van Omroep Zuidwolde vestigt LOH zich in het voormalige VVV-pand aan het Raadhuisplein.

Officieel was het jubileum al in maart, maar vanwege corona werd het feest doorgeschoven naar mei. "Het bestuur heeft toen besloten de jubileumviering en de opening van de nieuwe studio uit te stellen vanwege de verlenging van de avondklok", vervolgt Berendsen. "Je wilt graag mensen uitnodigen, waaronder oud-medewerkers, maar dat was in maart niet mogelijk. Het is mooi dat we het nu alsnog kunnen vieren."

Ambities

Dat er nog veel rek zit in de omroep blijkt uit de plannen van het bestuur. "We denken aan webcams en streams, zodat Hoogeveners ons kunnen zien", vertelt Berendsen. "Dan worden de gezichten achter de stemmen ook zichtbaar." En de programmaleider ziet nog meer kansen in de toekomst. "Wie weet kunnen we zelfs lokale televisie maken. Waarom niet? We gaan het zien."

Lees ook: